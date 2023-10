Déi déifste Beweis vu Coral Reef Bleaching am Indeschen Ozean entdeckt

Wëssenschaftler hunn eng banebriechend Entdeckung am Indeschen Ozean gemaach, déi déifste Beweiser vu Koralleriffer Bleechung entdeckt, déi jeemools opgeholl goufen. Dës Beweiser, déi an Tiefen vun iwwer 90 Meter fonnt goufen, ass bedeitend well et d'Gravitéit vum Schued op d'Korallenriffe verursaacht, déi wesentlech fir d'Gesondheet vum Ozeanökosystem sinn.

Verëffentlecht an Nature Communications, eng Etude vun Fuerscher vun der University of Plymouth gehaal fonnt datt Gebidder vu Koralleriffer méi wéi 90 Meter ënner der Uewerfläch vum Indeschen Ozean extensiv Bleechung erlieft hunn, mat bis zu 80 Prozent vun de Riffen a bestëmmte Regiounen betraff. . Dëse Schued kann zu enger Erhéijung vun 30 Prozent vun de Miertemperaturen am Indeschen Ozean zougeschriwwen ginn.

Déi iwwerraschend Erkenntnisser widdersprécht der viregter Iwwerzeegung datt méi déif Korallen méi resistent géint d'Ozeanerwiermung waren. Den Dr Phil Hosegood, de Lead Fuerscher vun der Studie, huet seng Erstaunen ausgedréckt, a seet: "Riff an ähnlechen Tiefen op der ganzer Welt si méiglecherweis a Gefor vun ähnlechen klimateschen Ännerungen."

D'Fuerscher hunn Ënnerwaasserroboter a Satellit-generéiert Ozeanographesch Daten während hirer Studie vum Zentralindeschen Ozean benotzt. Wärend enger Fuerschungscroisière am November 2019 hunn se déi éischt Unzeeche vu Korallebleechung an méi déif Riff observéiert mat Fernbedriwwenen Ënnerwaasserfahrzeuge mat Kameraen ausgestatt. Dës Bleechung gouf verursaacht duerch eng Verdéifung vun der Thermoklin, eng Schicht wou d'Temperatur séier mat der Déift ännert, wat mat regionale Klimamuster ähnlech wéi El Nino verbonnen ass, weider verstäerkt duerch d'Klimakris.

Wärend e puer Deeler vum betraffene Riff Zeeche vun der Erhuelung tëscht 2020 an 2022 gewisen hunn, ënnersträichen d'Wëssenschaftler d'Dréngendlechkeet vu verstäerkten Iwwerwaachungsefforten am déiwe Ozean. Mesophotesch Korallen, déi erwaart goufen fir de Schued un flaache Waasserkorallen ze kompenséieren, ginn och als vulnérabel opgedeckt.

An de leschte Joerzéngte huet den tropeschen Indeschen Ozean e wesentleche Steigerung vun der Ozeanerwäermung erlieft, mat enger duerchschnëttlecher Erhéijung vun der Sea Surface Temperatur (SST) vu ronn 1 Grad Celsius vun 1951 bis 2015, laut indesche Regierungsdaten. Dës Erwiermung geschitt mat engem Taux vun 0.15 Grad Celsius pro Joerzéngt.

Dës Entdeckung betount d'Noutwendegkeet fir direkt Handlung fir de Klimawandel unzegoen an d'Koralleriffer weltwäit ze schützen. D'Iwwerwaachungsefforte solle erhéicht ginn fir d'Ausmooss vum Schued ze verstoen an effektiv Konservatiounsstrategie fir dës vulnérabel Ökosystemer z'entwéckelen.

