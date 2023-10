Déifste Bekannte Beweis vu Coral Reef Bleaching Entdeckt am Indeschen Ozean

Eng nei Etude vun de Wëssenschaftler vun der University of Plymouth huet déi déifste bekannte Beweiser vu Korallerbleechung op engem Koralleriff opgedeckt, dee bal 300 Fouss ënner der Uewerfläch am Indeschen Ozean ass. Coral Bleeching geschitt wann Stressoren wéi Temperaturännerungen, Nährstoffer oder Liicht verursaachen d'Korallen d'Zooxanthellae Algen ze verdreiwen, déi an hirem Tissu liewen, wat doduerch datt se wäiss ginn. Déi heefegst Ursaach vu Korallebleechung ass d'Erwiermung vun den Ozeantemperaturen wéinst dem Klimawandel.

Mesophotesch Korallen-Ökosystemer, déi an méi déif a méi kille Waasser wunnen, goufe virdru geduecht fir e Refuge fir flaache Waasserriffen ze bidden. Wéi och ëmmer, d'Etude huet limitéiert Konnektivitéit tëscht dësen Ökosystemer a flaache Korallen fonnt, wat d'Bedierfnes ervirhiewt fir hir Empfindlechkeet fir d'Erwiermung vun den Ozeanen ze verstoen. D'Bleechungsevenement am Zentralindeschen Ozean gouf dem Indeschen Ozean Dipol zougeschriwwen, wat eng 30% Erhéijung vun den Ozeantemperaturen verursaacht huet an 80% vun de Korallenriffe beschiedegt huet an Tiefen, déi gegleeft ginn datt se widderstandsfäeg sinn fir Erwiermung.

Den Dr Philip Hosegood, Co-Autor vun der Studie, huet d'Iwwerraschung iwwer d'Resultater ausgedréckt, a seet datt méi déif Korallen ugeholl goufen als resistent géint d'Ozeanerwiermung wéinst de méi kille Waasser, déi se bewunnen. Wéi och ëmmer, dës Etude weist datt méi déif Riff och vum Klimawandel a Gefor sinn.

D'Studie, mam Titel "Mesophotic Coral Bleeching assoziéiert mat Verännerungen an der Thermoklintiefe", gouf an der Zäitschrëft Nature Communications publizéiert. Fuerscher vun der University of Plymouth hunn zënter méi wéi engem Joerzéngt Studien am Zentralindeschen Ozean gemaach. Wärend hire Fuerschungscruise benotze se eng Kombinatioun vu Satelliten-generéierten Donnéeën, in situ Iwwerwaachung, an Ënnerwaasserroboter fir Informatiounen iwwer d'Ozeanographie an d'Biodiversitéit vun der Regioun ze sammelen.

D'Fuerscher hunn Beweiser vu Korallerschued entdeckt während enger Fuerschungscruise am November 2019. Fernbetriebt Underwater Gefierer mat Iwwerwaachungskameraen hu Biller vu gebleechte Korallen erfaasst, wärend flaache Waasserriffe keng Zeeche vu Bleiche weisen. Weider Analyse vun Daten, déi während der Croisière gesammelt goufen, souwéi Satelliteninformatioun iwwer Ozeantemperaturen, hunn opgedeckt datt d'Bleechung duerch eng Verdéifung vun der Thermoklin verursaacht gouf, wat wéinst dem Klimawandel ass, déi natierlech Zyklen vun der Variabilitéit verstäerkt.

D'Etude beliicht d'Schwachheet vu mesophotesche Korallen-Ökosystemer fir thermesch Stress a betount d'Wichtegkeet vun der Iwwerwaachung vum déiwe Mieresboden. D'Erhuelung vu groussen Deeler vum Riff zënter dem Bleechungsevenement weist datt mesophotesch Korallen d'Potenzial hunn ze erholen, awer och Bedenken iwwer den Impakt vun zukünftege Bleechungsevenementer op d'Korallerstierflechkeet a Biodiversitéitsverloscht.

D'Fuerscher hunn ofgeschloss datt d'Erweiderung vun eisem Verständnis vun den Auswierkunge vum Klimawandel op déif Waasserkorallen entscheedend ass, well dës Ökosystemer gréisstendeels ënnerstudéiert bleiwen. De kombinéierten Afloss vum El Niño an dem Indeschen Ozean Dipole verschäerft d'Auswierkunge, déi an der Regioun gefillt ginn, a betount d'Noutwendegkeet fir weider Fuerschung a Konservatiounsefforten fir dës kritesch Liewensraim ze schützen.

Quellen:

- Universitéit vu Plymouth: (keng URL geliwwert)

- EcoWatch: (keng URL geliwwert)