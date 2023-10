De komplizéierten Danz tëscht Nerven an Immunsystemer: Abléck vun der Neuro-Immunachs

Trotz ënnerscheedlechen Entitéite sinn, hunn d'Nerven an d'Immunsystem eng komplizéiert interdependent Relatioun. Dëse komplizéierten Danz tëscht den zwee Systemer, bekannt als Neuro-Immunachs, spillt eng entscheedend Roll bei der Orchestratioun vu verschiddene physiologesche Prozesser am Gehir, Haut a Magen-Darmtrakt. D'Kommunikatioun tëscht Zellen an dëse Systemer huet Wëssenschaftler faszinéiert wéi den Isaac Chiu, en Immunbiolog an der Harvard Medical School.

Dem Chiu seng Fuerschung konzentréiert sech op d'Entdeckung vun de komplexe Interaktiounen tëscht T Zellen, Mikroglia a Bakterien am Kontext vun Neurodegeneratioun, bakteriell Hautinfektiounen, a mikrobiellen Infektiounen wéi Meningitis, Anthrax a Kolitis. Seng Erkenntnisser hunn d'Liicht op nei Mechanismen vu Schmerz an Entzündung beliicht, d'Roll vun Neuronen, Immunzellen a Mikroben an dëse Prozesser opgedeckt.

Schmerz, eng fundamental Fäegkeet vum Kierper fir Gefor ze spieren, ass enk mam Immunsystem verbonnen. Nociceptor Neuronen, déi verantwortlech sinn fir Schmerz ze vermëttelen, interagéieren mat Immunzellen duerch bidirektional Crosstalk. Immunzellen produzéieren Substanzen déi direkt d'Nerven beaflosse kënnen, sou datt se méi empfindlech fir Schmerz maachen. Am Tour späicheren d'Nociceptoren Neuropeptiden déi Immunzellen sensiéiere kënnen, an hir Verhalen beaflossen.

Dem Chiu säi Fuerschungsteam huet sech op Neuropeptide wéi Calcitonin Gen-Zesummenhang Peptid (CGRP) konzentréiert an hir Interaktioun mat Immunzellen, besonnesch Makrophagen, Neutrophilen, Monocyten, T Zellen, a B Zellen. D'Team huet entdeckt datt Interaktiounen tëscht dësen Neuropeptiden an Immunzellrezeptoren d'Zytokineproduktioun, d'Makrophagepolariséierung, d'Neutrophil Rekrutéierung an d'T-Zellreaktiounen beaflossen. Dës Neuropeptide spille mächteg regulatoresch Rollen an der Immunitéit.

Am Kontext vu mikrobiellen Infektiounen huet dem Chiu seng Team faszinéierend Abléck opgedeckt wéi Schmerzfaser vu Bakterien gekaaft kënne ginn. Zum Beispill, bei Meningitis verursaacht duerch Streptococcus pneumoniae a Streptococcus agalactiae, aktivéieren dës Pathogenen Nociceptor Neuronen duerch e Pore-formend Toxin genannt Pneumolysin. Dës Aktivatioun resultéiert an der Produktioun vu CGRP, wat am Tour d'Produktioun vu Schutzzytokine vu Makrophagen ënnerdréckt, wat d'Bakterien erlaabt ze iwwerliewen an d'Gehir méi einfach z'invaséieren.

Duerch hir Fuerschung konnten de Chiu a seng Team d'Neuro-Immunachs an Déieremodeller manipuléieren fir d'Fäegkeet vum Immunsystem ze verbesseren fir bakteriell Infektiounen wéi Meningitis ze bekämpfen. Andeems se spezifesch molekulare Interaktiounen zielen an in vivo an in vitro Approche benotzen, hu se Abléck an dat komplext Zesummespill tëscht Neuronen, Immunzellen a Mikroben kritt.

Dës Fuerschung huet bedeitend Implikatioune fir therapeutesch Strategien. Andeems Dir Schmerzweeër zielt, wéi zB CGRP blockéieren, kann et méiglech sinn d'Immunreaktiounen géint Infektiounen ze verbesseren. D'Verständnis vun der Neuro-Immunachs mécht e ganz neie Räich vu Méiglechkeeten op fir verschidde Krankheeten an Infektiounen ze behandelen.

