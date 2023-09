E Solo Stealth Site an e relaxen Floss Dip: Dag 145 um Appalachian Trail

Um Dag 145 vum Appalachian Trail hat de Wanderer eng erhuelsam Nuecht am Schlof an ass um 9:35 erwächt a fillt sech erfrëscht. Nodeems si e gemittleche Moien op hirem Solo-Stealth-Site genoss hunn, hunn si hir Wanderung mat engem Monster-Energiedrénk zum Frühstück ugefaangen. Mat engem méi liichte Pak an engem koffeinhaltege Boost ware si gutt gelaunt wéi se op d'Streck gaangen.

Den Wanderer hat nach e 4k Hiwwel ze eroberen ier eng laang Oflaafstreck moies. Si hu Fortschrëtter fir hiert Zil gemaach fir all 48 New Hampshire Peaks iwwer 4,000 Féiss ze eroberen. Zu dësem Zäitpunkt hate si schonn 19 vun dësen Peaks ofgeschloss.

Wärend hirer Wanderung huet de Wanderer en Audiobuch gelauschtert an huet sech gespaant, et geschwënn fäerdeg ze maachen. Si hu geplangt "The Maine Woods" vum Thoreau ze starten wärend se duerch d'Bëscher vu Maine trëppelen. Eng zoufälleg Begéinung mat Matbierger Wanderer laanscht den Androscoggin River huet zu engem erfrëschende Tauche am Waasser gefouert. Si hunn e bëssen Zäit mat hire Wanderkollegen ënnerhalen a souguer en Trailer op YouTube fir e Film mam Numm "Kung Fury" gekuckt.

Nodeems de Wanderer géint 3 Auer erëm op d'Streck koum, huet de Wanderer e puer familiär Gesiichter begéint, déi se zënter dem NOC net gesinn hunn. Si hunn iwwer déi méi wéi 1,500 Meilen Trail reflektéiert déi se zënter hirer leschter Versammlung ofgedeckt hunn. Trotz engem Ëmwee wéinst der Flossdip huet de Wanderer op engem Biergspëtzt e passende Stealth-Zeltplaz fonnt. Si hunn en einfachen Iessen um Feier genoss, besteet aus Vermont schaarf Cheddar, Salami a Rëndfleeschstécker, Chia Mio a Séissegkeeten. Fir hir Ernärung ofzeschléissen, hunn se och Multivitamin Gummies geholl.

Wéi de Wanderer sech fir d'Nuecht néiergelooss huet, hu si sech op e fréie Start den Dag drop freeën. Hiert Zil war de Speck Pond an den Ënnerdaach an der Géigend z'erreechen, hir Entrée an de finalen Zoustand vum Trail ze markéieren: Maine. Et wier eng Rees vun 21 Meilen, déi se méi no un d'Erfëllung vun hirer duerch Wander-Abenteuer bréngen.

