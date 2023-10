Data-Undriff Regional Ocean Modeller wesentlech fir Planung, weist Red Sea Etude

Eng rezent Etude vu Fuerscher vun der King Abdullah Universitéit vu Wëssenschaft an Technologie (KAUST) huet d'Wichtegkeet beliicht fir feinkorneg regional Daten an Ozeanmodeller fir eng korrekt Planung an Entscheedung ze integréieren. D'Studie konzentréiert sech op d'Red Sea Regioun an entwéckelt déi éischt präzis historesch Rekonstruktioun vun der Roude Mier Circulatioun mat engem héichopléisende Ozeanmodell.

Traditionell global Ozeanmodeller benotzen grober Gitter a kënnen net genee Analysë vu méi klenge regionale Mierer ubidden. Dës Begrenzung huet bedeitend finanziell a wëssenschaftlech Implikatiounen, well Industrien a Fuerscher vertrauen op global Daten, déi d'spezifesch Charakteristike vu regionale Waasser net erfaassen.

Fir dëst Thema unzegoen, hunn d'Fuerscher bei KAUST all verfügbare Satelliten an in situ Ozeandaten integréiert, verbessert Bathymetry integréiert an en héichopléisende raimleche Raster benotzt. Si hunn och hir Ozeanmodellparameter duerch extensiv Sensibilitéitsexperimenter ofgestëmmt. D'Resultat war eng computationally effizient Ensembel Approche déi fir Onsécherheeten ausgezeechent huet an d'Physik vum Roude Mier präzis duergestallt huet.

D'Reanalyse vum Roude Mier huet nei Charakteristiken vun der aktueller Zirkulatioun, Temperatur, Salinitéit an Ozeanescht Verhalen opgedeckt, déi net a global Modeller evident waren. Et reproduzéiert saisonal Anomalien, interjährlech Variatiounen an der Salinitéit, an Temperatur- a Mieresspigel Trends. Notamment huet et am Summer en Dräi-Schicht-Transportstroum duerch d'Bab-al-Mandab-Strooss identifizéiert, déi virdru als Zwee-Schicht-Transport a globale Modeller simuléiert gouf.

D'Resultater vun dëser Etude weisen d'Wichtegkeet vun der Generatioun vun präzise regionalen Modeller an Datesätz mat lokalen Donnéeën fir Entscheedungsprozess, besonnesch a Bezuch op Megaentwécklungen, déi am Roude Mierregioun lafen. D'Etude beliicht de Wäert vun daten-driven regionalen Ozeanmodeller fir eist Verständnis an d'Prognose vu regionalen klimatesche Musteren an Dynamik ze verbesseren.

D'Aarbecht vum Fuerschungsteam gouf am Bulletin vun der American Meteorological Society publizéiert.

Definitiounen:

- Reanalyse: De Prozess fir en numeresche Modell ze benotzen fir en neien Dataset vu vergaangene Klimabedéngungen ze generéieren andeems Dir all verfügbar Observatiounen an de Modell assimiléiert.

- Bathymetrie: D'Miessung vun der Déift vum Waasser an Ozeanen, Mierer oder Séien.

- Ensemble Approche: Eng Method déi verschidde Modellsimulatioune kombinéiert fir eng méi robust a präzis Representatioun vum studéierte System ze bidden.

