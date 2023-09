D'Mystery of Species Abundance Enthüllt: Nei Abléck aus Biodiversitéit Observatiounen

By

Eng rezent Etude vun enger internationaler Team vu Fuerscher gefouert huet Liicht op d'Mustere vun Arten Heefegkeet uechter d'Welt beliicht. Zënter méi wéi engem Joerhonnert hunn d'Wëssenschaftler probéiert ze verstoen firwat verschidde Arten heefeg sinn, anerer sinn rar. Dës Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Ecology and Evolution, huet Daten vun der Global Biodiversity Information Facility (GBIF) benotzt an iwwer 1 Milliard Arten Observatioune vun 1900 bis 2019 analyséiert.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Mustere vun der Art Heefegkeet tëscht verschiddenen Aartegruppen variéieren. Fir gutt iwwerwaachte Gruppen wéi Villercher, ass e konsequent Muster entstanen, wou déi meescht Arten rar fonnt goufen, awer net extrem sou, an nëmmen e puer Arten waren héich heefeg. Dëst Muster, bekannt als déi global Arten Heefegkeet Verdeelung (gSAD), gouf fir d'éischt vum FW Preston am Joer 1948 proposéiert.

Wéi och ëmmer, fir aner Aartegruppen wéi Insekten, ass de Schleier vun der Artenheefegkeet deelweis opgehuewen wéinst net genuch Daten. D'Etude huet d'Wichtegkeet vun der Biodiversitéitsiwwerwaachung beliicht fir d'Abundancen vun Arten z'entdecken an ze verstoen wéi se sech mat der Zäit änneren.

D'Benotzung vun der GBIF Datebank, déi Daten aus professionnelle a Biergerwëssenschaftler weltwäit zesummestellt, huet sech als wäertvoll Ressource fir dës Fuerschung bewisen. Et huet d'Fuerscher erlaabt Artenobservatioune vun 1900 bis haut ze vergläichen an d'Verréckelungsmuster vun der Art Heefegkeet ze beobachten wéi méi Daten verfügbar goufen.

Wärend d'Etude wertvoll Abléck an d'Mustere vun der Artenheefegkeet geliwwert huet, huet se och betount datt méi Daten gebraucht ginn fir de gSAD fir all Artengruppen voll ze verstoen. Zum Beispill, wärend bal all Vullenaarten identifizéiert goufen, erfuerderen aner Gruppen wéi Insekten a Cephalopoden nach weider Observatioune.

Insgesamt beliicht dës Etude d'Wichtegkeet vun der Biodiversitéitsfuerschung an der Iwwerwaachung, souwéi d'Roll vun Datenaustauschplattformen wéi GBIF fir eist Verständnis vun Arten Heefegkeet Musteren op globaler Skala ze förderen.

