En Abléck an déi enigmatesch Welt vun Däischter Galaxien

Däischter Matière, eng mysteriéis an elusiv Substanz, déi e groussen Deel vun eisem Universum ausmécht, faszinéiert weider Astronomen. Obwuel et gréisstendeels onobservéierbar bleift, wëssenschaftlech Modeller suggeréieren datt däischter Matière e ganz 26% vum Kosmos ausmécht, wat d'Quantitéit vun der normaler Matière iwwerschreift déi mir kënne gesinn.

An der Sich no d'Geheimnisser vum Universum ze verstoen, hunn d'Astronomen Galaxien begéint, deenen hir Zesummesetzung haaptsächlech donkel Matière ass. Eng sou Entdeckung war d'Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) am Joer 2016. Trotz senger Mass ass vergläichbar mat eiser Mëllechstrooss, huet de Mangel u helle Stären an typesch galaktescher Struktur op d'Dominanz vun der donkeler Matière an dëser enigmatescher Galaxis ugedeit.

D'Wëssenschaftler sinn och op "no-däischter Galaxien" begéint, déi just net ganz däischter falen. Dës Galaxien hunn eng limitéiert Liichtkraaft a enthalen eng substantiell Quantitéit donkel Matière. An enger banebriechend Offenbarung hu Fuerscher viru kuerzem déi gréisste bal-däischter Galaxis bis elo identifizéiert.

D'Galaxis "Nube" genannt, gëtt dësen Himmelskierper op ongeféier 10 Milliarde Joer al geschat. Seng Entdeckung ass entstanen duerch eng Analyse vun Daten gesammelt vum IAC Stripe 82 Legacy Project, deen sech op eng spezifesch Regioun vum Himmel konzentréiert huet vum SDSS Teleskop. Wat den Nube ënnerscheet ass säin bemierkenswäerten Hallefmasseradius vun 22,500 Liichtjoer, dräimol méi grouss wéi den duerchschnëttleche UDG.

Ausserdeem weist d'Nube-Galaxis en onheemlech nidderegen Niveau vun opteschen Emissiounen aus, wat zu enger Uewerflächehellegkeet vun nëmmen 26.75 mag/arcsec2 resultéiert. Fir dat an d'Perspektiv ze stellen, hunn reegelméisseg UDGs, déi schonn zu de schwaachste Galaxien am beobachtbaren Universum ugesi ginn, eng Uewerflächehellegkeet déi zéng mol méi hell ass. Tatsächlech ginn Tiefhimmelobjeten iwwer 22 Mag/Arcsec als schwaach ugesinn, mat engem komplett donkelen Himmel, dee bei enger Uewerflächehellegkeet vun 21.8 mag/Arcsec moosst.

Mat enger stellare Mass vu ronn 390 Millioune mol déi vun eiser Sonn, bléist den Nube am Verglach zu der Hellegkeet vun der Mëllechstrooss. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt och typesch UDGs nëmmen 1% sou vill Stäre enthalen wéi eis Heemgalaxis, wat de Verglach vun deenen zwou Zorte vu Galaxien e bëssen ongerecht mécht.

D'Entdeckung vun der Nube Galaxis huet faszinéierend Diskussiounen tëscht Wëssenschaftler iwwer seng Hierkonft an eenzegaarteg Eegeschafte gefouert. Ass seng eegestänneg Natur e Resultat vu senger Formation, oder ass eppes transformativ méi spéit geschitt? D'Zukunft huet spannend Perspektiven fir d'Rätsel vun dësen donkele Galaxien z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat ass donkel Matière?

A: Däischter Matière ass eng Form vu Matière déi d'Liicht net emittéiert, absorbéiert oder reflektéiert, wat et onsichtbar an indetektabel mécht duerch traditionell Mëttelen. Et gëtt ugeholl datt et ongeféier 26% vum Universum ausmaacht.

Q: Wat ass eng bal donkel Galaxis?

A: Eng bal donkel Galaxis bezitt sech op eng Galaxis déi limitéiert Liichtkraaft huet an eng substantiell Quantitéit donkel Matière enthält. Dës Galaxien sinn net ganz däischter, awer kommen no der Definitioun ze treffen.

Q: Wéi gouf d'Nube Galaxis entdeckt?

A: D'Nube Galaxis gouf duerch eng Analyse vun Daten aus dem IAC Stripe 82 Legacy Project identifizéiert. De Projet konzentréiert sech op eng spezifesch Regioun vum Himmel, déi vum SDSS Teleskop ofgezeechent gouf.

Q: Wéi vergläicht d'Nube Galaxis mat der Mëllechstrooss?

A: D'Nube-Galaxis huet eng stellar Mass ongeféier 390 Millioune mol déi vun eiser Sonn, während d'Mëllechstrooss ongeféier 3,800 Mol méi massiv ass. Wéi och ëmmer, déi zwee ze vergläichen ass Erausfuerderung well och typesch UDGs wesentlech manner Stäre hunn wéi d'Mëllechstrooss.

Q: Wat bedeit d'Entdeckung vun donkele Galaxien?

A: D'Entdeckung vun donkele Galaxien stellt interessant Froen iwwer d'Origine an d'Natur vun esou Himmelskierper op. Wëssenschaftler si faszinéiert ob hir komesch Eegeschafte während der Formation entstane sinn oder d'Resultat vu spéider transformativen Eventer waren.