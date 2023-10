Entdeckt den Night Sky um Dark Skies Fringe Festival am North York Moors National Park

Sidd Dir e Stargazer dee faszinéiert ass vun de Wonner vum Nuetshimmel? Wann jo, ass den Dark Skies Fringe Festival am North York Moors National Park dat perfekt Event fir Iech. Vum 27. Oktober bis de 5. November bitt dëse Festival eng Rei Aktivitéite fir all Alter un.

Ee vun den Highlights vum Festival ass guidéiert, Nuecht Mountainbikefahrten a "Navigatioun" Spazéieren. Egal ob Dir en erfuerene Cyclist sidd oder just ufänkt, dëst ass eng eemoleg Geleeënheet fir de Park ënner der Däischtert ze entdecken.

Fir Famillen gëtt et en Dag Dark Skies Trail duerch den Terrain vum Danby Lodge National Park Center. Dësen Trail erlaabt Iech iwwer d'Wonner vum Nuetshimmel ze léieren wärend Dir e gemittleche Spazéiergang mat Äre Léifsten genéisst.

Wann Dir no enger Owend Aktivitéit sicht, kënnt Dir op eng guidéiert Tour duerch den Nuetshimmel an der Ëmgéigend vun der Whitby Abbey matmaachen. Dës historesch Plaz bitt de perfekte Kuliss fir d'Stären ze beobachten an iwwer Himmelskierper ze léieren.

Zousätzlech wäert d'North Yorkshire Moors Railway Light Spektakulär Owender organiséieren. Wärend dësen Eventer ginn d'Ierfkutschen mat Dausende vu Luuchte geschmiert wéi se tëscht Pickering a Levisham reesen. Dës eenzegaarteg Erfahrung ass net ze verpassen.

Den Dark Skies Fringe Festival ass eng wonnerbar Geleeënheet fir erëm mat der Natur ze verbannen an d'Schéinheet vum Nuetshimmel ze schätzen. Déi méi kuerz Deeg an d'Verlängerung vum Oktober bidden de perfekte Kuliss fir dëst Evenement. Verpasst net d'Chance fir e puer vun den däischtersten Himmel op der Welt ze beobachten.

Fir méi Informatiounen iwwer de Festival a seng Aktivitéiten, besicht de North York Moors National Park Websäit.

Definitiounen:

- Dark Skies Fringe Festival: Eng Serie vun Eventer, déi am North York Moors National Park ofgehale ginn, fir Stargazing an d'Observatioun vun donkelen Himmel ze promoten.

- North York Moors National Park: En Nationalpark am Norden Yorkshire, England, bekannt fir seng schéin Landschaften an däischter Himmel.

