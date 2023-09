Däischter Photon identifizéiert als potenzielle Kandidat fir däischter Matière

Eng rezent Analyse vun de Fuerscher am ARC Center of Excellence fir Dark Matter Particle Physics an der University of Adelaide suggeréiert datt donkel Photonen de fehlende Link kënne sinn fir d'Natur vun der donkeler Matière ze verstoen. Däischter Photonen sinn hypothetesch Partikelen, déi als Bréck tëscht dem donkele Secteur vu Partikelen an der regulärer Matière dénge kënnen.

Däischter Matière ass eng mysteriéis Substanz déi e Gravitatiounseffekt op normal Matière huet, wouduerch d'Galaxis méi séier rotéiere wéi erwaart an d'Liicht sech ëm massiv Objete béien. Obwuel et e puer Kandidate fir däischter Matière sinn, konnt de Standardmodell vun der Partikelphysik net eng ëmfaassend Erklärung ubidden.

De Physiker Nicholas Hunt-Smith a seng Equipe hunn Daten aus Partikelkollider Experimenter iwwerpréift a fonnt datt d'Präsenz vun donkelen Photonen besser mat den observéierte Resultater am Verglach zum Standardmodell passen. Mat engem Vertrauensniveau vu 6.5 Sigma sinn d'Chancen datt däischter Photonen d'Observatioune net erklären, op ongeféier eng Milliard geschat ginn.

D'Fuerscher konzentréiere sech op den déif inelastesche Streuungsprozess, wat e Wee ass wéi Partikele sech no enger héijer Energiekollisioun streiden. Si hunn och d'Muonmagnetesch Anomalie berücksichtegt, déi d'Ofwäichung vum Muon säi Verhalen an engem staarke Magnéitfeld aus Standardmodell Prognosen moosst.

Duerch d'Aféierung vun der Méiglechkeet vun donkelen Photonen ass d'Präferenz fir si als Kandidat eropgaang, an d'Muonmagnetesch Anomalie gouf wesentlech reduzéiert. Dës Erkenntnisser ënnerstëtzen d'Hypothese datt donkel Photonen Beweiser fir eng Partikelentdeckung kéinte sinn.

Wärend weider Fuerschung a Bestätegung gebraucht ginn, hofft d'Team datt hir Erkenntnisser aner Fuerscher encouragéieren d'Existenz vun donkelen Photonen an hir Implikatioune fir d'donkel Matière ze verstoen.

Quell: Journal vun High Energy Physik.