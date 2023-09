Astronomen benotzen dem Einstein säi Prinzip fir d'Verdeelung vun der donkeler Matière ze kartéieren

Astronomen hunn e Prinzip vum Albert Einstein viru méi wéi engem Joerhonnert benotzt fir eng detailléiert Kaart vun der Verdeelung vun der donkeler Matière ze kreéieren. D'Method vum Team erlaabt d'Detektioun vu "Klumpen" vun donkeler Matière, déi tëscht Galaxien fonnt goufen, a bitt Abléck an d'Verdeelung vun dëser mysteriéiser Substanz op méi kleng Skalen.

Däischter Matière stellt eng Erausfuerderung fir d'Wëssenschaftler, well se, trotz ongeféier 85% vum Universum, onsichtbar ass. Et interagéiert net mat elektromagnetescher Stralung, dorënner sichtbar Liicht, an ass onheemlech schwaach doduerch. Däischter Matière besteet aus Partikelen déi net aus Elektronen, Protonen an Neutrone wéi normal Matière besteet.

D'Präsenz vun der donkeler Matière kann nëmmen duerch seng Gravitatiounseffekter op normal Matière ofgeleet ginn. Ouni donkel Matière géifen d'Galaxien ze séier rotéieren an net alleng vun der Schwéierkraaft vun der sichtbarer Matière zesummegehale ginn. Et gëtt ugeholl datt Galaxien vun Haloen vun der donkeler Matière ëmgi sinn, a verschidde Modeller suggeréieren d'Präsenz vun donkel Matière-Klumpen bannent Galaxien an an de Raum tëscht hinnen.

Eng Fuerschungsteam aus Japan huet den Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) benotzt fir d'Verdeelung vun der donkeler Matière ronderëm eng wäit Galaxis ze studéieren. Si hunn d'Gravitatiounslënsung benotzt, e Konzept aus dem Einstein senger allgemenger Relativitéitstheorie ofgeleet, fir Liicht vun engem Quasar ze observéieren deen 11 Milliarde Liichtjoer ewech war.

Gravitatiounslensung geschitt wann e massiven Objet de Wee vum Liicht biegt, deen doduerch passéiert, a schafft verschidde Biller oder verstäerkt d'Hellegkeet vun engem eenzegen Objet. Duerch d'Benotzung vun ALMA konnten d'Fuerscher d'Verdeelung vun donkel Matière-Klumpen tëscht Galaxien a laanscht d'Sichtlinn bis zum Quasar kartéieren. D'Resultater hunn de Modell "kal donkel Matière" ënnerstëtzt, wat suggeréiert datt donkel Matière aus lues bewegende Partikelen besteet.

Dës Fuerschung dréit zu engem bessere Verständnis vun der donkeler Matière a senger Verdeelung am Universum bäi.

Quellen:

