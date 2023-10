Binär Schwaarz Lächer kënne méi stabil sinn wéi virdrun gegleeft

Wëssenschaftler hunn entdeckt datt binär schwaarz Lächer méi stabil kënne sinn wéi ufanks geduecht. Dës schwaarz Lächer entstinn wann massiv Stären an eng onendlech dichte "Singularitéit" zesummebriechen. Bei Massen, déi vill méi grouss wéi d'Sonn sinn, hunn se e staarke Gravitatiounszuch, deen net emol d'Liicht entkommen kann. Dacks gi binär schwaarz Lächer geformt wann zwee massiv Stäre sech ëmkreesen.

Wéi dës schwaarz Lächer bewegen, kreéiere se Gravitatiounswellen, déi Wénkelmomentum vum System ewech droen. Dëst bewierkt datt déi schwaarz Lächer sech spiraléieren, schlussendlech kollidéieren an en eenzegt, méi massivt schwaarzt Lach bilden. Virdrun gouf gegleeft datt dëse Prozess inévitabel war, a binär schwaarz Lächer wäerten ëmmer solitär Objete ginn.

Wéi och ëmmer, d'Wëssenschaftler verstinn elo datt den Universum sech erweidert, an dës Expansioun beschleunegt wéinst deem wat als donkel Energie bekannt ass. Dës donkel Energie mécht schwaarz Lächer an engem ëmmer erweiderten Stoff vu Raumzäit ze sëtzen, wat d'Méiglechkeet erhéicht datt et hëllefe kéint binär schwaarz Lächer getrennt halen.

Fuerscher vun der University of Southampton an der University of Cambridge hunn dës Iddi duerch komplex mathematesch Modeller exploréiert. Si hunn erausfonnt datt zwee net-rotéierend schwaarz Lächer am Gläichgewiicht existéiere kënnen, mat der Expansioun vum Universum hir Gravitatiounsattraktioun entgéintwierken. Dëst bedeit datt vun enger Distanz e Paar schwaarze Lächer am Gläichgewiicht wéi en eenzegt schwaarzt Lach ausgesinn, wat et schwéier mécht ze entdecken ob et en eenzegen Objet oder e binäre System ass.

Ausserdeem géif d'Gravitatiounsattraktioun tëscht de binäre schwaarze Lächer verhënneren datt d'Expansioun vum Universum se ze wäit ausernee dréckt. D'Fuerscher gleewen datt hir Erkenntnisser op rotéierend schwaarz Lächer an nach méi komplexe Schwaarzlochsystemer mat multiplen Objete gëlle kënnen.

D'Etude gouf am Journal Physical Review Letters publizéiert.

