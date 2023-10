Eng rezent Foto opgeholl vun der Dark Energy Camera, montéiert um Chile sengem Víctor M. Blanco 4-Meter Teleskop am Cerro Tololo Inter-American Observatory, huet déi beandrockend Schichten vun der Schuelgalaxis NGC 3923 enthüllt. D'Äerd, den NGC 70 ass eng elliptesch Galaxis mat konzentresche Schichten, déi op eng Zwiebel ähnelen. Dës Schichten verlängeren eng grouss Distanz vun 3923 Liichtjoer an de Weltraum.

Dat beandrockend Bild weist déi symmetresch Struktur vun der Galaxis, déi ugeholl gëtt als Resultat vun enger galaktescher Fusioun entstanen ze sinn. An dësem Prozess zitt eng méi grouss Galaxis lues a lues Stäre vun der méi klenger Spiralgalaxis Scheif. Wéi dës Stären an den Halo vun der gréisserer Galaxis integréieren, entstinn konzentresch Muschelen, wat zum markanten Erscheinungsbild vum NGC 3923 féiert.

Den NGC 3923 ënnerscheet sech duerch déi onheemlech Charakteristike vu senge Muschelen, dofir gëtt en als aussergewéinlech ugesinn. Et huet net nëmmen déi gréisst bekannt Schuel vun all observéierten Schuelgalaxien, mä et huet och déi héchst Unzuel u Muschelen an de gréisste Verhältnis tëscht de Radie vun den banneschten an äussersten Schuelen.

Dës Schuelgalaxis enthält potenziell bis zu 42 Muschelen, déi vergläichbar méi subtil sinn wéi déi an anere Schuelgalaxien. Déi äusserst Muschelen hu sech als éischt geformt, mat spéider Muschelen, déi sech lues a lues méi no beim Kär vum NGC 3923 entwéckelen. Iwwer en Duerchmiesser vun 150,000 Liichtjoer ass dës Galaxis ongeféier 50% méi grouss wéi eis eege Mëllechstrooss.

Déi symmetresch Natur vun de Muschelen vum NGC 3923 ënnersträicht seng Eenzegaartegkeet am Verglach zu anere Schuelgalaxien, déi éischter méi schief Charakteristiken opzeweisen. Dës bemierkenswäert Charakteristiken illustréieren déi ënnerschiddlech Evolutioun a Strukturen déi Galaxien op Basis vun hire spezifesche Bedéngungen verkierpere kënnen.

Interessanterweis erfaasst dat rezent Dark Energy Camera Bild och e puer aner Galaxien an eng bemierkenswäert Gravitatiounslens ronderëm de Galaxiscluster PLCK G287.0+32.9, deen no uewen um Bild positionéiert ass. Gravitatiounslensung geschitt wann massiv Objete staark Gravitatiounsfelder besëtzen, déi d'Liicht vu wäitem Quellen béien a verstäerken, sou datt se ausgestreckt ginn.

D'NOIRLab Beamten bemierken datt d'Gravitatiounslënsen et Astronomen erlaben déif Froen iwwer eist Universum z'entdecken, sou wéi d'Natur vun der donkeler Matière an d'Messung vun der Hubble Konstant, déi d'Expansioun vum Universum definéiert.

Quellen: NSF's NOIRLab