Wëllkomm op den Daily Telescope, eng Plattform déi versicht d'Welt mat wëssenschaftleche Wonner ze beliichten an d'Schatten vun der Pseudowëssenschaften ze verdreiwen. Haut brénge mir Iech e verzauberend Bild dat en Abléck an déi al Mystère vum Universum bitt.

An der grousser Wüst vum südlechen Namibia steet de Quiverbaum als emblematescht Symbol. Mat senge markanten tubuläre Branchen huet dësen bemierkenswäerte Bam säin Numm verdéngt wéi se eemol an Pfeilträger geformt goufen. Virun dëser spektakulärer Kuliss huet de Curt Belser eng spannend Foto vun der Mëllechstrooss Galaxis erfaasst, déi iwwer de Quiverbaum eropgeet, während enger Fotografietour duerch Namibia am Mee.

Wéi d'Däischtert den Himmel decken, huet d'Feele vum Mound déi ätheresch Schéinheet vun der Szen verstäerkt. Onbewosst fir vill, bitt dës entfernt Regioun vun Afrika e puer vun den däischtersten Himmel op der Welt, bitt eng onbegrenzte Vue op d'Himmelwonner uewen.

Ier hien op dës nuetseg Bestriewung ugefaang huet, huet dem Belser säin Tourgrupp d'Location gescout, a suergfälteg hir Ausrüstung nom Sonnenënnergang opgestallt. De Prozess war net ouni seng Erausfuerderunge wéi se virsiichteg duerch d'Däischtert navigéiert hunn, virsiichteg schaarf Boulder an aner Gefore vermeiden. De Belser huet Expert Multiple 15 Sekonnen Beliichtungen ageholl, schlussendlech an enger faszinéierender 30-Minute Beliichtung kulminéiert, déi de graziéisen Danz vu Stäreweeër opgedeckt huet.

Iwwer d'Erfahrung reflektéiert, huet de Belser seng Bewonnerung iwwer déi atemberaubend Vue ausgedréckt, souguer seng fréier Begeeschterung mat der Mëllechstrooss am däischteren Nuetshimmel vum Arches National Park iwwerschratt. Et ass eng bescheiden Erënnerung un wéi eis Vorfahren, guidéiert vun dësen Himmelswonner, hir Mythologien geschmieden an hiert Verständnis vun der Welt geformt hunn.

Wann Dir vun dëser verzauberer Szen begeeschtert sidd, besicht d'Belser Websäit fir déi beandrockend Foto ze gesinn, déi mat Stäreweeër dekoréiert ass, souwéi e Bléck op d'Location während den Dagesliichtstonnen.

Oft gestallten Froen

1. Wat ass d'Bedeitung vum Quiverbaum?

De Quiverbaum, Naturvölker a Südafrika, huet säin Numm verdéngt wéinst senge Branchen, déi benotzt gi fir Quivers fir Pfeile vu lokale Phylen ze bauen. Et steet als e Symbol vun der natierlecher Schéinheet vun der Regioun.

2. Wéi huet d'Feele vum Mound d'Däischtert vum Himmel erhéicht?

Mam Mound aus dem Bild waren et keng Moundstrahlen fir den Nuetshimmel ze beliichten. Dëse Mangel un natierlecher Liichtverschmotzung huet eng méi kloer, méi lieweg Observatioun vun de Stären an der Mëllechstroossgalaxis erlaabt.

3. Wéi huet de Belser d'Stärespuren erfaasst?

De Belser huet eng laang Belaaschtungstechnik benotzt, a multiple 15-Sekonne Beliichtungen erfaasst ier hien eng 30-Minute Beliichtung gemaach huet. Dës verlängert Beliichtungszäit huet d'Bewegung vun de Stäre schéin ageholl, wat zu faszinéierende Stärespuren an der leschter Foto resultéiert.

4. Wat ass d'Bedeitung vum Observatioun vum Nuetshimmel?

Duerch d'Geschicht hunn d'Leit op den Nuetshimmel gekuckt fir Inspiratioun, Leedung a Mythologien z'entwéckelen. D'Observatioun vun Himmelsphänomener erlaabt eis mat de Mystère vum Universum ze verbannen an e méi déif Verständnis vun eiser Plaz dobannen ze kréien.