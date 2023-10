Nei Etude seet datt de Mars eemol bewunnbar Flëss hat

By

Fuerscher vun der Penn State University hunn eng nei Analyse vun Daten aus dem Curiosity Rover vun der NASA gemaach, déi verroden datt vill vun de Krateren um Mars eemol bewunnbar Flëss kënne sinn. D'Etude, gefouert vum Benjamin Cardenas, en Assistent Professer fir Geowëssenschaften am Penn State, huet numeresch Modeller benotzt fir Erosioun um Mars iwwer laang Zäit ze simuléieren. Si hunn erausfonnt datt allgemeng Kraterformatiounen, bekannt als Bänk-a-Nues Landformen, wahrscheinlech Iwwerreschter vun antike Flossbetter waren.

Dës Entdeckung fuerdert fréier Studien, déi fluvial Ridge als méiglech Indikatoren vun antike Flossablagerungen um Mars identifizéiert hunn. D'Analyse vum Team suggeréiert datt et onentdeckte Flossoflagerungen an anere Beräicher vum Planéit kéinte sinn. Cardenas a seng Equipe gleewen datt e méi groussen Deel vum Mars-Sedimentäre Rekord vu Flëss während enger bewunnbarer Period an der Mars Geschicht gebaut ka ginn.

Fir hire Computermodell ze kreéieren, hunn d'Fuerscher 25 Joer al Scans vun der Äerdstratigraphie benotzt, gesammelt vun Uelegfirmen ënner dem Golf vu Mexiko Mierboden. Dës Scans hunn en ideale Verglach mat de geologesche Feature vum Mars geliwwert. Wann d'Team d'Simulatioun gelaf huet, hunn se erosiouns Marslandschaften observéiert déi topographesch Bänken an Nues geformt hunn, ähnlech wéi d'Landformen, déi vum Curiosity Rover am Gale Krater observéiert goufen.

D'Implikatioune vun dëser Etude si bedeitend, well et suggeréiert datt de Mars vill méi Flëss hat wéi virdru gegleeft. Dëst zeechent eng méi optimistesch Vue vum antike Liewen um Mars, wat beweist datt de Planéit eemol déi richteg Konditioune fir d'Liewen ze existéieren hätt kënnen hunn.

Weider Fuerschung ass néideg fir d'Ausmooss vun de potenzielle Flossoflagerungen vum Mars z'erklären an e méi déif Verständnis vun der geologescher Geschicht vum Planéit ze kréien. D'Resultater vun dëser Etude opmaachen nei Méiglechkeeten fir zukünfteg Missiounen an Ermëttlungen fir Beweiser vum vergaangene Liewen um Roude Planéit z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat huet déi nei Analyse vun Donnéeën vum NASA sengem Curiosity Rover iwwer de Mars opgedeckt?

Déi nei Analyse hindeit datt vill vun de Krateren um Mars eemol bewunnbar Flëss kéinte gewiescht sinn, sou wéi d'Präsenz vu gemeinsame Kraterformatiounen, déi Bank-an-Nues Landformen genannt ginn, uginn.

2. Wéi ënnerscheet sech dës Erkenntnis vu fréiere Studien?

Virdrun Studien haten fluvial Riddoen als méiglech Indikatoren vun antike Floss Dépôten um Mars identifizéiert. Wéi och ëmmer, déi nei Analyse fuerdert dës Vue a proposéiert datt et onentdeckte Flossoflagerungen an anere Beräicher vum Planéit kéint ginn.

3. Wéi eng Method hunn d'Fuerscher benotzt fir de Mars ze studéieren?

D'Fuerscher hunn numeresch Modeller benotzt fir Erosioun um Mars iwwer laang Zäitperioden ze simuléieren. Si verglach och Mars 'geologesch Features mat 25 Joer ale Scans vun der Äerdstratigraphie, gesammelt vun ënner dem Golf vu Mexiko Mierboden.

4. Wat sinn d'Implikatioune vun dëser Etude?

D'Etude suggeréiert datt de Mars vill méi Flëss hätt wéi virdru gegleeft, wat méi gënschteg Konditioune fir antikt Liewen erstallt hätt kënnen. Dëst mécht nei Méiglechkeete fir zukünfteg Missiounen an Ermëttlungen op fir Beweiser vum vergaangene Liewen um Mars z'entdecken.