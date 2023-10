D'NASA schafft dauernd un der Entwécklung vu Missiounen op de Mound a Mars, awer eng Erausfuerderung, déi se konfrontéieren, ass wéi d'Crewmemberen mat Iessen wärend hire laangen Openthalt am Weltraum ënnerhalen. Momentan vertrauen Astronauten op der Internationaler Raumstatioun op virverpackte Liewensmëttel, déi reegelméisseg Versuergung brauchen a vläicht net eng optimal Ernärung ubidden. Fir dëst Thema unzegoen, ënnersicht d'Fuerscher d'Méiglechkeet fir Liewensmëttel während Missiounen ze wuessen.

Den éischte Schrëtt an dëser Fuerschung ass déi richteg Planzen ze identifizéieren fir ze testen. Am Joer 2015 huet d'NASA e Projet mam Numm "Growing Beyond Earth" an Zesummenaarbecht mam Fairchild Botanical Garden zu Miami initiéiert. Dëse Programm involvéiert Honnerte vu Mëttel- a Lycéewëssenschaftsklassen uechter d'USA, déi verschidde Somen wuessen an engem Liewensraum wéi d'Konditioune vun der Raumstatioun. D'Somen, déi an dëse Klassesäll opbléien, ginn dann an eng Chamber am Kennedy Space Center vun der NASA transferéiert fir weider Tester. Wa se weider gutt an dësem Mikrogravitatiounsëmfeld wuessen, gi se an d'Raumstatioun geschéckt fir weider Evaluatioun.

Zousätzlech zu der Auswiel vu Planzen, huet d'NASA Ariichtungen getest déi Mikrogravitatiounsgäert kéinte hosten. Eng esou Ariichtung ass de Geméisproduktiounssystem, och bekannt als Veggie. Et ass eng einfach a Low-Power Chamber kapabel fir bis zu sechs Planzen ze halen. D'Somen ginn a klenge Stoff "Këssen" ugebaut, déi d'Crewmemberen tendéieren a Waasser mat der Hand, ähnlech wéi d'Betreiung vun engem Gaart op der Äerd. Dës Gäert am Weltraum hëllefen d'Fuerscher ze verstoen wéi Planzen wuessen a sech a Mikrogravitatiounsbedéngungen upassen, a wéi eng Moossname musse geholl ginn fir hir Gesondheet a Produktivitéit ze garantéieren.

Andeems Dir d'Technologie an d'Techniken entwéckelen fir Liewensmëttel am Weltraum ze wuessen, zielt d'NASA d'Vertraue vu reegelméissege Versuergungsmissiounen ze reduzéieren an Astronauten frësch, nahrhafte Liewensmëttel fir länger Zäit ze bidden. Dës Fuerschung profitéiert net nëmmen zukünfteg Missiounen op de Mound a Mars, mee huet och Implikatioune fir nohalteg Landwirtschaft hei op der Äerd.

Quellen: PHYS