Dag 13 - En Unreal Stéck Äerd

D'Rees geet weider op den 13. Dag vun dëser Wanderer Abenteuer um Trail. D'Nuecht gëtt vum helle Mound beliicht, sou datt et sech fillt wéi e Spotlight erof. Wéi de Moien kënnt, ass de Wanderer beandrockt vun den Himmelskierper um Himmel.

De Wanderer fillt sech lues a mat bléie Been, hëlt seng Zäit, genéisst all Paus fir an déi atemberaubend Ëmgéigend ze huelen. Op der Spëtzt vum éischte Pass z'erreechen, ass d'Vue eng Freed, mat onberéierten alpine Tundra, déi sech an d'Distanz streckt.

Fuert laanscht de Trail, de Wanderer begéint e steile Hang vu Talus, sprange vu Fiels op Fiels. Si kënnen net hëllefen, awer e Gefill vu Gefor ze fillen, wéi se no uewen kucken a massive Boulder prekär iwwer si gestapelt gesinn. D'Angscht drécken op der Säit, si erreechen d'Spëtzt a gi vu méi gëllene Bierger begréisst.

No enger laanger Ofstamung fëllt de Wanderer hiert Waasser aus dem Chalk Creek a realiséiert datt et méi Opstieg viraus ass wéi erwaart. Fir en zweete Wand ze froen, fënnt de Wanderer erneiert Energie a mécht sech séier op déi nächst eropklammen. De Bësch liwwert Schied, awer d'Hänn, d'Lëpsen an d'Wangen vum Wanderer sinn Sonnebrand.

Kommt op eng üppig Tabletop vu Gréngs an onbekannte Wildblummen, de Wanderer genéisst d'Schéinheet vun der Natur. Weider op der Rees, fannen se sech op wat schéngt eng al Eisebunn ze sinn, ëmgi vu Käfer ëmbruecht Beem. Wielt eng sécher Plaz fir de Camp opzemaachen, de Wanderer schléift am Nomëtteg, just fir duerch de Klang vun engem falende Bam erwächt ze ginn.

Vun Adrenalin ugedriwwen, geet de Wanderer weider bis den Owend, ugedriwwen duerch déi onerwaart Opreegung. Schlussendlech fanne se eng Plaz bei Boss Lake Reservoir fir et eng Nuecht ze nennen, reflektéiert iwwer déi onerwaart Erfarunge vum Dag.

Dag 14 - De leschte Kloteren

De Moien vum 14. Dag bréngt e Siicht vun zwee Puer glänzend Aen an de Beem. Entscheedend bis Sonnenopgang ze waarden fir unzefänken, hëlt de Wanderer d'Schéinheet vun der Ëmgéigend an a preparéiert sech op déi lescht erop, e kuerzen awer steile.

Erreeche vun der offizieller Continental Divide, de Wanderer ass beandrockt vun den atemberaubende Meenungen an erkennt datt et einfach ze vill Schéinheet ass fir voll ze verstoen. E laange Ridge Spadséiergank op d'Skilift waart, féiert zum Monarch Pass.

Den Wanderer ass iwwerrascht vun der wüstähnlecher Landschaft vun de mat Sand bedeckte Bierger a freet sech wéi Beem an esou engem dréchenen Ëmfeld iwwerliewen kënnen. Midd vun der Rees freeën se sech op muer en Zero-Day ze huelen.

Beim Erreechen vum Trailhead ass de Wanderer erliichtert fir e klenge Buttek ze fannen wou se e frësche Kichelcher a Crème Milkshake genéissen, d'Aromen genéissen an iwwer d'Rees bis elo reflektéieren.

