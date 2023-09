Eng nei Studie publizéiert an der Current Biology weist datt antike Krokodilvorfahren, bekannt als Krokodylomorphen, méi lues gewuess sinn am Verglach mat anere grousse Reptilien wéi Dinosaurier. D'Fuerscher hunn d'intern Struktur vu fossille Schanken vun 200 Millioune Joer alen Krokodylomorphen, déi a Südafrika fonnt goufen, ënnersicht an entdeckt datt hire Wuesstumsrate ähnlech wéi déi vun hiren modernen Nokommen ass. Dëst fuerdert déi existent Iwwerzeegung datt de luesen Wuesstum an de liewegen Krokodillen e Resultat vun hirem sedentären, semiaquatesche Liewensstil ass.

D'Studie huet och Fossilien vun engem nei entdeckten giganteschen Krokodil-Virfahre ënnersicht, dee virun 210 Millioune Joer gelieft huet. Dës Fossilien goufen am Duerf Qhemegha, Südafrika fonnt. Andeems Dir d'Charakteristike vun dësen antike Schanken studéiert, wéi alljährlechen Wuesstum a Knochengewebe, hunn d'Fuerscher festgestallt datt déi nei Spezies méi lues gewuess ass wéi aner grouss Reptilien vu senger Zäit. Si hunn och festgestallt datt dës lues Wuesstumsstrategie duerch d'ganz Evolutioun vu Krokodylomorphen bestoe bliwwen ass, mat méi rezenten Arten, déi de Wuesstum nach méi deceleréieren.

Interessanterweis proposéiere d'Fuerscher datt déi lues Wuesstumsstrategie eng bedeitend Roll am Iwwerliewe vu Krokodylomorphen während engem Massausstierwen Event um Enn vun der Triassic Period gespillt huet. Wärend d'Dinosaurier geduecht hunn d'Ausstierwen iwwerlieft ze hunn andeems se séier wuessen, hunn déi méi lues wuessend Krokodylomorphen et fäerdeg bruecht no der Manifestatioun z'iwwerliewen an ze bléien. Dëse staarken Ënnerscheed an de Wuesstumsstrategien huet schlussendlech zu der Divergenz vu Krokodillen a Villercher gefouert, hir nootste lieweg Familljen.

Dës Erkenntnisser bidden Abléck an d'Evolutiounsgeschicht vu Krokodillen a werfen Liicht op d'Faktoren déi hir Wuesstumsraten geformt hunn. Weider Fuerschung an dësem Beräich wäert zu eisem Verständnis bäidroen wéi verschidden Arten sech mat der Zäit adaptéieren an evoluéieren.

Source:

- "Origine vu luesen Wuesstum op der Krokodilstammlinn" publizéiert an der Current Biology.

- Wits Universitéit

(Artikel Zitat: "Crocodilians hir Vorfahren sinn lues al ginn," zréckgeholl vun https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)