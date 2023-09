Nei Aarte vu Superleiter hunn een Atom gläichzäiteg erstallt

Fuerscher vun der Universitéit Zürich hunn e wesentlechen Duerchbroch am Beräich vun der Superleitung gemaach andeems se Atomer gläichzäiteg arrangéieren. Dësen Duerchbroch huet d'Potenzial fir d'Entwécklung vu Materialien ze revolutionéieren an d'Quanterechentechnologien ze förderen.

Traditionell huet déi natierlech Topologie vun Atomer et Erausfuerderung gemaach fir nei kierperlech Effekter ze kreéieren. Wéi och ëmmer, d'Wëssenschaftler vun der Universitéit Zürich hunn erfollegräich Superleitungen entworf andeems se Atomer individuell arrangéieren, wat zu der Schafung vun neie Matièrezoustand resultéiert.

D'Zukunft vun der Elektronik hänkt vun der Entdeckung vun eenzegaartege Materialien of, an dësen Duerchbroch bitt villverspriechend Potenzial fir Innovatioun. Duerch d'Aschränkungen vun natierleche Materialien ze iwwerwannen, hunn d'Fuerscher de Wee gemaach fir nei Matièrezoustand an zukünfteg Elektronik a Rechentechnologien.

D'Entdeckung vun neie Materialien ass entscheedend fir d'Entwécklung vun zukünfteg Computeren. Dësen Duerchbroch kéint bedeitend Implikatioune fir den Design a Funktionalitéit vu Computeren hunn. Vun der klassescher Elektronik bis zum neuromorphesche Rechen a Quantecomputer, ass d'Sich no neie kierperlechen Effekter eng dreiwend Kraaft hannert dëse Fortschrëtter.

An hirer Etude, déi an der Naturphysik publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher vun der Universitéit Zürich, an Zesummenaarbecht mat Physiker vum Max Planck Institut fir Mikrostrukturphysik an Däitschland, eng nei Approche zur Superleitung presentéiert. Si hunn déi erfuerderlech Materialien Atom fir Atom erstallt.

Superconductors sinn besonnesch interessant wéinst hirer Null elektresch Resistenz bei niddregen Temperaturen. Si ginn a ville Quantecomputer benotzt fir hir aussergewéinlech Interaktioune mat magnetesche Felder. Wéi och ëmmer, nëmmen eng kleng Unzuel vun Superleitungszoustand goufe schlussendlech a Materialien bewisen. Mat dësem Duerchbroch konnten d'Fuerscher zwou nei Zorte vu Superleitung erstellen.

Dësen Duerchbroch bestätegt net nëmmen d'theoretesch Prognosen vun de Physiker, mee mécht och Méiglechkeeten op fir nei Zoustänn vun der Matière an hir Uwendungen an zukünfteg Quantecomputer ze entdecken.

Referenz: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" vum Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi an Titus Neupert , Naturphysik, 10. Juli 2023.

Quellen:

- Nature Physik: E peer-reviewed wëssenschaftleche Journal iwwer Physik, publizéiert vun Nature Research. Et enthält Artikelen, Bréiwer, Rezensiounen, Fuerschung Highlights, Neiegkeeten a Meenungen, Kommentaren, Buchbewertungen a Korrespondenz.