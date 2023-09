By

D'Mars Rover, speziell de Perseverance Rover, hunn d'Mars Uewerfläch fläisseg exploréiert an heiansdo op interessant Fielsformatiounen getrollt. Am Juni huet Perseverance Biller vun engem groussen, donutfërmege Fiels festgeholl, deen aus der Marslandschaft erausgestanen ass. D'Sich no Extraterrestrial Intelligence (SETI) Institut huet virgeschloen datt dëse Fiels potenziell "e grousse Meteorit nieft méi kleng Stécker kéint sinn."

Interessanterweis kommen d'Rovers och op Fielsen, déi op Objete vun der Äerd ähnelen, wat de Phänomen als Pareidolia bekannt ass. Pareidolia ass d'Tendenz fir vertraute Musteren oder Objeten z'erkennen, sou wéi eng Krabklau oder eng Haifin, an onrelatéierten oder zoufälleg Biller oder Mustere vu Liicht.

Dës evolutiv Eegenschaft staamt vun eisem Iwwerliewensinstinkt. Fréier Mënschen, déi potenziell Gefore séier z'identifizéieren, och wann et e falschen Alarm erauskënnt, haten eng méi héich Iwwerliewenschance. D'Kapazitéit fir Musteren ze erkennen, déi op Gefor kéinte weisen, wéi zum Beispill e Léiw, deen sech am Sträich verstoppt, huet d'Iwwerliewe vun deenen gesuergt, déi entspriechend reagéiere konnten. Als Resultat hunn d'Mënschen déi kognitiv Tendenz entwéckelt fir Musteren ze fannen, och wa se vläicht net existéieren.

Och wann et verlockend ass iwwer d'Méiglechkeet vum Mars Liewen ze spekuléieren op Basis vun dëse komeschen Fielsformatiounen, ass et essentiell fir d'Thema mat wëssenschaftlecher Skepsis unzegoen. D'Präsenz vu Musteren, déi op Objete vun der Äerd gleewen, weist net onbedéngt d'Existenz vum Liewen um Mars un. Wëssenschaftler a Fuerscher studéieren weider an analyséieren dës Formatiounen fir e bessert Verständnis vun der Marsgeologie ze kréien.

