Studie identifizéiert potenziell molekulare Link tëscht COVID-19 a kognitiven Symptomer

Eng Etude publizéiert am PNAS Nexus huet e potenziell molekulare Link tëscht COVID-19 a kognitiven Symptomer opgedeckt, sou wéi "Gehirniwwel", erlieft vun infizéierten Individuen.

Et gouf beobachtet datt d'COVID-19 Infektioun d'Alzheimer Krankheet bei Patienten verschlechtert kann déi schonn d'Konditioun hunn. Ausserdeem kënnen Eenzelpersounen déi COVID-19 opgedaucht hunn e erhéicht Risiko hunn d'Alzheimer Krankheet z'entwéckelen am Verglach mat deenen déi net infizéiert waren.

Leed vum Cristina Di Primio an hire Kollegen, hunn d'Fuerscher den Impakt vun der SARS-CoV-2 Infektioun op d'Entwécklung vun Alzheimer Krankheet-relatéierte biochemesche Verännerungen ënnersicht. Si hunn Experimenter mat mënschlechen Neuroblastom Zellkulturen a Mais gemaach.

D'Resultater vun der Studie hunn opgedeckt datt wann de SARS-CoV-2 Virus neuronal Zellen oder d'Gehir vu Mais infizéiert, et interagéiert mat engem Mikrotubule-assoziéierte Protein genannt Tau. Bei Individuen mat der Alzheimer Krankheet ass Tau bekannt fir an Neuronen ze kräischen an ze klappen. De Virus verursaacht Hyperphosphorylatioun vum Tau op spezifesche Bindungsplazen ähnlech wéi d'Protein Verhalen bei Alzheimer Patienten.

D'Hyperphosphorylatioun vum Tau erhéicht d'Wahrscheinlechkeet vun der Aggregatbildung. Zousätzlech hunn d'Fuerscher eng bedeitend Erhéijung vun onlöslechen Tau an infizéierten Zellen observéiert, wat op pathologesch Verännerungen am Protein beweist.

Et bleift onkloer ob dës Ännerungen en direkt Resultat vum Virus sinn oder en Deel vun enger cellulärer Verteidegungsreaktioun fir viral Replikatioun ze vermeiden. Weider Fuerschung ass néideg fir d'Implikatioune vun dësen Erkenntnisser voll ze verstoen.

D'Entdeckung vun dëser potenzieller molekulare Verbindung tëscht COVID-19 a kognitiven Symptomer beliicht déi komplizéiert Relatioun tëscht dem Virus an der neurologescher Gesondheet. Et mécht Weeër op fir zukünfteg Fuerschung fir Strategien z'ënnersichen fir kognitiv Behënnerungen bei COVID-19 Patienten ze vermeiden oder ze behandelen.

Quellen:

Cristina Di Primio et al., Schwéier akut respiratorescht Syndrom Coronavirus 2 Infektioun féiert zu Tau pathologescher Ënnerschrëft an Neuronen, PNAS Nexus (2023).