The Untold Stories: Amerika's Éischt Fraen Astronauten

D'Sally Ride, déi éischt amerikanesch Fra am Weltraum, huet sech op enger Pressekonferenz virun der 1983 Space Shuttle Challenger gestart mat enger schockéierter Fro. E Reporter huet hatt gefrot wéi si emotional op Probleemer während Training reagéiert. Dësen Tëschefall a vill anerer goufen am Loren Grush sengem Buch detailléiert, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." De Grush gouf inspiréiert fir d'Buch ze schreiwen nodeems hien sech iwwer déi aner Frae gefrot huet, déi nieft Ride an der éischter coed Astronaut Klass vun der NASA trainéiert hunn. Si wollt hir Geschichten erzielen, net nëmmen dem Ride. D'Buch exploréiert d'Erfahrungen vun de Fraen während hiren éischte Flich, d'Erausfuerderungen, déi si op der Aarbecht konfrontéiert hunn, an déi sexistesch Froen, déi si hu missen beäntweren.

Eng vun den Offenbarunge vum Buch ass e verdammt Bericht aus de fréien 1970er, deen d'NASA kritiséiert huet fir säi Mangel u Diversitéit. De Bericht ernimmt déi eenzeg Weibercher, déi an de Weltraum geschéckt goufen, waren Spannen an en Af, wat d'Bedierfnes fir Ännerung ervirhiewen. D'NASA huet schlussendlech e grousse Rekrutéierungseffort lancéiert, an iwwer 1,500 Fraen hunn sech ugemellt fir Astronauten tëscht 1976 an 1977 ze ginn.

Dës sechs Fraen, zesumme mat verschiddene männlechen Astronaute vu verschiddenen Hannergrënn, goufen gewielt fir hir Training am Johnson Space Center zu Houston am Joer 1978 unzefänken. D'Fraen an der Grupp waren Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, an Rhea Seddon. Keen vun hinnen war trainéiert ginn fir Jets ze fléien, awer d'Ergänzung vun der Roll "Missiounsspezialist" huet d'Wëssenschaftler an d'Dokteren erlaabt dem NASA säi Programm matzemaachen.

Joerzéngte méi spéit schockéieren d'Froen vun de Reporter un dës Frae nach ëmmer d'Lieser. D'Fro vun 1983 un d'Sally Ride iwwer d'Wee vum Training reflektéiert déi verbreet Haltung zu där Zäit. Dem Grush säi Buch werft Liicht op d'Hürden déi dës Frae konfrontéiert hunn an de Fortschrëtt dee gemaach gouf fir Diversitéit an der Weltraumfuerschung ze promoten.

