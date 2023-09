D'arabesch Welt kritt Unerkennung an der globaler Weltraumrace, mat Astronauten wéi de Sultan Al Neyadi vun der UAE an dem Saudi Arabien Rayyanah Barnawi Geschicht maachen. Inspiréiert vu russesche Kosmonauten a China seng Taikonauten, gëtt et ëmmer méi Dynamik fir dës arabesch Raumfuerer als "Najmonauten" z'identifizéieren.

De Begrëff "najmonaut" gouf vum Weltraumexpert Lisa La Bonte an dem Emiratesche Wëssenschaftler Dr. Mejd Alsari geprägt. Et kombinéiert dat arabescht Wuert "najm" dat heescht Stär an dat griichescht Wuert "naut" dat heescht Séifuerer. Am Joer 2020 hunn La Bonte an Alsari eng Websäit gestart fir arabesch Weltraummissiounen ze förderen an eng spezifesch Identitéit fir Weltraumfuerscher aus der Regioun ze bidden.

Wärend de Begrëff "najmonaut" net offiziell vun enger Weltraumorganisatioun ugeholl gouf, gewënnt en Traktioun an de Medien. De Guardian, eng UK Zeitung, huet de Begrëff an engem Interview mam Dr Al Neyadi benotzt, wat seng wuessend Unerkennung ugeet.

Astronaute ginn allgemeng als déi bezeechent déi an de Weltraum fléien. De Begrëff "Astro" heescht Stär, an et gëtt ugeholl datt et vum Begrëff "Aeronaut" inspiréiert gouf, deen am 18. Joerhonnert fir Ballonisten benotzt gouf. Emirati a saudesch Weltraumfuerscher ginn als Astronaute vun hire jeeweilege Raumfaartagenturen bezeechent. Ähnlech benotzen d'USA, Kanada, Europa a Japan och de Begrëff "Astronaut" fir hir Weltraumreesender.

Russland bezeechent seng Astronauten als Kosmonauten, während China se Taikonauten nennt. De Präfix "taikong" op Chinesesch heescht Raum. Indien entsteet och als e staarke Spiller an der Weltraumfuerschung, mat Pläng fir seng éischt Astronauten, méiglecherweis bekannt als vyomanauts, an den nächste Joeren ze schécken.

D'Leeschtunge vun arabeschen Entdecker wéi Al Neyadi a Barnawi markéieren d'Erhéijung vun der Prominenz vun der arabescher Welt am Beräich vun der Weltraumfuerschung. Wéi méi arabesch Länner plangen hir Bierger an de Weltraum ze schécken, kann de Begrëff "najmonauts" méi wäit akzeptéiert ginn, déi kulturell an technologesch Bäiträg vun arabesche Abenteuer am Weltraum erkennen.

Definitiounen:

- "Najmonaut": Geprägt Begrëff fir arabesch Raumfuerer z'identifizéieren. Kombinéiert dat arabescht Wuert "najm" (Stär) an dat griichescht Wuert "naut" (Sailor).

- "Astronaut": Begrëff allgemeng benotzt fir déi ze beschreiwen, déi an de Weltraum reesen. Ofgeleet vum Präfix "astro" bedeit Stär.

- "Kosmonaut": Begrëff benotzt a Russland fir Astronauten ze referenzéieren.

- "Taikonaut": Begrëff benotzt a China fir Astronauten ze referenzéieren. Ofgeleet vum Präfix "taikong" Bedeitung Raum.

- "Vyoomanaut": Begrëff, déi an Indien gemellt gëtt fir Astronauten ze referenzéieren, obwuel seng ëffentlech Notzung onkloer ass.

