Planetaresch Wëssenschaftler si laang faszinéiert mam Neptun, dem äusserste Planéit an eisem Sonnesystem, awer duerch seng extrem Distanz huet sech d'Schécken vun engem Raumschëff op d'Ëmlafbunn oder op Neptun als eng bedeitend Erausfuerderung bewisen. Wéi och ëmmer, e Grupp vu Fuerscher huet eng radikal nei Iddi fir eng zukünfteg Missioun op den Neptun virgestallt, déi d'Benotzung vun der dënnter Atmosphär vum Triton, dem Neptun säi gréisste Mound involvéiert.

An engem rezente Pabeier hunn d'Fuerscher d'erfollegräich Fäerdegstellung vum NASA sengem Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) am Joer 2022 beliicht. Triton. Trotz dem Triton seng Atmosphär manner wéi 1/70,000 vum Loftdrock vun der Äerdatmosphär, hunn d'Fuerscher festgestallt, datt et nach ëmmer genuch Verzögerung ubitt, fir datt d'Raumschëff an eng erfaasst Ëmlafbunn ëm den Neptun erakommen.

Fir dëst z'erreechen, muss den Orbiter bis zu 6 Meilen (10 Kilometer) iwwer der Uewerfläch vum Triton erofgoen. Am Géigesaz zu anere Missiounsiddien reduzéiert dem Triton säi Mangel u bedeitende Biergketten de Risiko vun enger katastrophaler Kollisioun. D'Fuerscher schätzen datt d'Benotzung vun der Aeroshell-Technik eng Missioun op Neptun a sou wéineg wéi 15 Joer fäerdeg ka ginn, wesentlech méi kuerz wéi déi aktuell Missiounskonzepter.

Zousätzlech géif dës proposéiert Missioun d'Méiglechkeet bidden den Triton ze studéieren, deen als ee vun de komeschsten Objeten am Sonnesystem ugesi gëtt. Et gëtt ugeholl datt et e festgeholl Kuiper Belt Objet ass, eng Vue op Triton vu just e puer Kilometer iwwer senger Uewerfläch ze kréien, wäert wäertvoll wëssenschaftlech Abléck ginn.

Wärend eng Retourmissioun op Neptun vill Erausfuerderunge stellt wéinst senger immenser Distanz, bitt dës innovativ Propositioun eng verspriechend Léisung. Andeems se d'Atmosphär vum Triton ausnotzen, konnten d'Wëssenschaftler e puer vun den Hindernisser iwwerwannen, déi involvéiert sinn fir den enigmatesche Planéit z'erreechen an ze kreéieren. Weider Fuerschung an technologesch Fortschrëtter wäerten néideg sinn fir dës Propositioun an d'Realitéit ëmzesetzen.

Definitiounen:

1. LOFTID - Low-Earth Orbit Flight Test vun engem Inflatable Decelerator, e NASA Programm entwéckelt fir en opblasbare Schëld z'entwéckelen fir Raumschëffer während atmosphäresch Ofstamung ze schützen.

2. Aeroshell - A Schutzmoossnamen Réibau oder Schëld benotzt während atmosphäreschen Entréen engem Raumschëff Vitesse ze reduzéieren an aus extremer Hëtzt schützen.

3. Kuiperceinture - Eng Regioun vum Sonnesystem iwwer Neptun, déi vill kleng äise Kierper enthält an als Iwwerreschter vum fréie Sonnesystem ugesi gëtt.

Quell: De Quellartikel gëtt keng spezifesch URL.