Nei Tools fir Astronauten: Entdeckt Spacewalk Erausfuerderungen an Innovatiounen

Zwee getraut Kosmonauten sinn e Mëttwoch, 25. Oktober op e Raumwanderung ausserhalb vun der International Space Station (ISS) gestart, an hunn e faszinante Kältemittellek begéint, dee fréier am Mount observéiert gouf. Den Oleg Kononenko an den Nikolai Chub, allebéid vun der russescher Raumfaartagentur Roscosmos, hunn eescht op hir extravehikulär Aktivitéit (EVA) gesat mat enger Missioun fir de Kühlmittelleck vum Heizkierper ze dokumentéieren an ze isoléieren.

Wärend der Raumwanderung huet de Kononenko d'Pooling Ammoniak no observéiert, déi e wuessende "Blob" oder "Drëps" geformt huet. Dës eenzegaarteg Vue huet zu der Kontaminatioun vun engem vu senge Tethers gefouert, deen an enger Täsch geséchert an ausserhalb vun der Raumstatioun gelooss gouf. D'Kosmonauten, virbereet fir all potenziell Begeeschterung mam gëftege Kältemëttel, hunn hir Raumsuits an Tools fläisseg gebotzt fir sécherzestellen datt keng Spuer vun der Ammoniak de Wee zréck an d'Gare gemaach huet.

Beim Dokumentatioun vum Heizkierper huet de Kononenko eng erstaunlech Vue entdeckt: vill Uniform Lächer op der Uewerfläch vun de Paneele. Intrigéiert huet hien d'Flugkontroller bei der Moskauer Missiounskontroll geradiot, a beschreift se als "ganz gläiche Kanten, wéi se duerchgebuer gi sinn." Déi chaotesch Verdeelung vun dëse Lächer füügt d'Geheimnis ronderëm dësen Tëschefall un.

De Rescht Ammoniak, dee geleckt huet wéi d'Ventile zougemaach goufen, gëtt ugeholl datt se zu der Bildung vum "Blob" bäigedroen hunn. Russesch Ingenieuren analyséieren d'Donnéeën, déi vun de Kosmonaute gesammelt ginn, virsiichteg fir d'Ursaach vum Leck ze bestëmmen a Léisunge fir zukünfteg Heizkierperhaltung z'entwéckelen.

Zousätzlech, während dëser Spacewalk, Kononenko an Chub erfollegräich engem syntheteschen Radar Kommunikatioun System op der Nauka Multipurpose Labor Modul installéiert. Dësen neie System spillt eng entscheedend Roll bei der Iwwerwaachung vun der Äerdëmfeld. Si hunn och e klenge kubusfërmege Nanosatellit verëffentlecht, entwéckelt fir d'Solarsegeltechnologie ze testen. Wärend d'Solarfligel net wéi geplangt ausgedehnt hunn, huet d'Missioun den Ofbaumechanismus erfollegräich getest.

Dës spannend 7 Stonne, 41 Minutte Raumwanderung ass ofgeschloss mat der Zoumaache vun der Luch op de Poisk Modul Loftschloss. Am Ganzen huet et dem Chub seng éischt Raumwanderung an dem Kononenko seng beandrockend sechsten markéiert, wat seng kumulative Raumwanderzäit op beandrockend 41 Stonnen an 43 Minutten bruecht huet.

Quellen: NASA TV, Russian Federal Space Agency (Roscosmos)