Accident op Spacewalk: Kontaminéiert Tether Strikes Cosmonaut's Visor

Wärend enger rezenter Raumwanderung ausserhalb vun der International Space Station (ISS) gouf de Visier vun engem Kosmonaut vun enger kontaminéierter Tether getraff, wat en onerwaarten Tëschefall verursaacht huet. De Spacewalk, deen op der NASA TV live gestreamt gouf, huet e Kosmonauten Oleg Kononenko an Nikolai Chub involvéiert. Wärend hir Aufgaben verschidden Ziler abegraff hunn, war den Highlight vun der Missioun e leaky Heizkierper um Nauka Modul z'ënnersichen, wat virdrun am Mount geschitt ass.

D'Inspektioun vum Kältemittellek huet sech als Erausfuerderung bewisen, well d'Kosmonauten am Ufank keng Zeeche vu Leckage laanscht d'Verbindungslinne fonnt hunn. Wéi och ëmmer, bei enger méi noer Untersuchung hu se Spueren no bei de Heizkierperpanelgelenken entdeckt. Weider an de Spacewalk gouf e bedeitende Blob vu Kältemëttel op enger Linn an engem vun de Heizkierpergelenk beobachtet. D'Kosmonaute hu probéiert de Chaos mat Handdicher ze botzen, awer et gouf kloer datt se net genuch hunn.

Leider gouf een Enn vun engem Tether am Kühlmëttel getäuscht a Kontakt mat engem Kosmonaut säi Visier. Den Zwëschefall huet d'Koppel opgefuerdert d'Géigend ze verloossen a weider mat den aneren Aufgaben virzegoen, déi net wéi geplangt waren. D'Deployment vun engem Nanosatellit fir d'Sonnesegeltechnologie Tester ass gescheitert, an e syntheteschen Radar-Kommunikatiounssystem gouf installéiert, awer huet Problemer mat enger vun de Paneele begéint.

No der Spacewalk hunn d'Kosmonauten hir Raumfaart op Kontaminatioun gepréift an déi üblech Dekontaminatiounsprozeduren gefollegt. Fir d'Sécherheet vun der Crew ze garantéieren, ginn zousätzlech Filtratiounssystemer bannent der ISS benotzt fir all verbleiwen Spuere vu Kältemëttel aus der Loft ze eliminéieren.

De Leck gouf am Ufank vu Kameraen op der ISS festgestallt, an d'Crew huet et bestätegt andeems se visuell e Backup Heizkierper um Nauka Modul inspektéieren. De Heizkierper gouf 2010 op enger vun de leschte Space Shuttle Missiounen geliwwert, awer gouf dëst Joer eréischt während enger russescher Raumfaart installéiert.

Déi nächst Schrëtt fir d'Leck ze reparéieren sinn nach vun de Missiounsmanager festgeluecht. Et ass kloer datt souwuel Kononenko wéi och Chub de Leck erfollegräich identifizéiert an isoléiert hunn, awer d'Ausmooss vun der erfuerderter Aarbecht bleift onsécher. Glécklecherweis bleift d'Primärkühlmëttelschleife onbeaflosst, fir d'Sécherheet vun der Crew während dësem onerwaarten Tëschefall ze garantéieren.

FAQ:

Q: Wéi ass den Zwëschefall während der Spacewalk geschitt?

A: D'Tether vun de Kosmonauten, gedränkt a Kältemëttel, huet zoufälleg ee vun de Visier vum Kosmonaut geschloen.

Q: Wéi eng Aufgaben hunn d'Kosmonauten während dem Raumwanderung?

A: Déi primär Aufgab war d'Untersuchung an d'Isolatioun vun engem Killmëttel Leck vun engem Heizkierper um Nauka Modul. Si hunn och probéiert en Nanosatellit fir d'Sonnesegelprüfung z'installéieren an e syntheteschen Radar Kommunikatiounssystem z'installéieren.

Q: War et eng Gefor fir d'Crew?

A: Déi primär Kältekühlschleife blouf net beaflosst, an d'Crew war net an enger direkter Gefor. Sécherheetsprotokoller goufen gefollegt fir all potenziell Risiken, déi mam Kältemittellek verbonne sinn, ze reduzéieren.