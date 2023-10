Den eelsten a wäitste Schnell Radio Burst entdeckt, dréckt d'Limite vun eisem Verständnis vum Universum

An enger banebriechend Entdeckung hunn d'Wëssenschaftler vun der Macquarie University an der Swinburne University of Technology den eelsten a wäitste Fast Radio Burst (FRB) identifizéiert, deen jee festgestallt gouf. Verëffentlecht am Journal Science, d'Studie weist datt FRBs e Wee ubidden fir intergalaktesch Matière ze studéieren an eist Wëssen iwwer den Universum erweidert.

De Radioausbroch, bezeechent als FRB 20220610A, gouf vum ASKAP Radioteleskop den 10. Juni 2022 ageholl. De Burst ass entstanen aus engem kosmesche Event, deen eng onheemlech Quantitéit un Energie a manner wéi enger Sekonn fräigelooss huet, entspriechend dem Gesamtemissioune vun der Sonn iwwer 30 Joer.

Andeems Dir dem ASKAP seng Array vu Platen benotzt, konnten d'Fuerscher déi präzis Plaz vum Radioausbroch feststellen. Si hunn dunn den ESO Very Large Telescope (VLT) am Chile benotzt fir no der Quellgalaxis ze sichen, déi sech méi al a méi wäit ewech huet wéi all aner fréier entdeckt FRB.

Dës Entdeckung ënnerstëtzt existent Theorien iwwer den Urspronk vu FRBs, well de Burst aus enger Sammlung vu fusionéierte Galaxien staamt. Et beliicht och d'Aschränkungen vun der aktueller Teleskoptechnologie, well mir nëmmen fäeg sinn FRBs bannent ongeféier aacht Milliarde Joer an der Vergaangenheet ze observéieren an ze lokaliséieren.

D'Studie bestätegt och d'Macquart-Relatioun, déi ufanks vum australeschen Astronom Jean-Pierre 'J-P' Macquart proposéiert huet, wat seet, datt wat méi wäit e schnelle Radioausbroch ass, dest méi diffus Gas et tëscht Galaxien opdeckt. Dës Relatioun gëllt och fir FRBs iwwer d'Halschent vum bekannten Universum.

Bis haut sinn ongeféier 50 FRBs präzis lokaliséiert, mat bal d'Halschent vun hinnen identifizéiert mat ASKAP. D'Fuerscher gleewen datt et Potenzial ass fir Dausende méi vun dëse kosmesche Phänomener z'entdecken, och déi op méi wäit ewech.

Wärend déi exakt Ursaach vu FRBs onbekannt bleift, betount dës Studie datt dës Bursts allgemeng Evenementer am Kosmos sinn. Si liwweren wäertvoll Informatioun fir Matière tëscht Galaxien z'entdecken an eist Verständnis vun der Struktur vum Universum weiderzebréngen.

ASKAP steet momentan als de féierende Radioteleskop fir FRBs z'entdecken an ze lokaliséieren. Déi zukünfteg international SKA-Teleskope, déi momentan a West-Australien a Südafrika am Bau sinn, ginn erwaart d'Fäegkeeten vun ASKAP ze iwwerschreiden, sou datt Astronomen nach méi al a wäit FRBs z'identifizéieren.

Insgesamt dréckt dës banebriechend Entdeckung d'Limite vun eisem Verständnis vum Universum a bestätegt d'Bedeitung vu schnelle Radioausbréch bei der Entféierung vun de Mystère vum Kosmos.

Quellen: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser