De russesche Segment vun der International Space Station (ISS) huet säin drëtte Kältemittellek a manner wéi engem Joer begéint, wat Zweifel un d'Zouverlässegkeet vum russesche Raumfaartprogramm stellt. Den Tëschefall ass geschitt wann Flakelen vu gefruerenen Kältemëttel an engem Live Feed vum Bunnlaboratoire vun der NASA observéiert goufen, zesumme mat der Radiokommunikatioun tëscht US Missiounskontroll an Astronauten. Déi russesch Weltraumagence, Roscosmos, huet de Leck an enger Erklärung bestätegt a berouegt datt d'Crew an d'Statioun net a direkter Gefor wieren.

D'Kühlmëttel Leck staamt aus dem externen Heizkierper Circuit vum Nauka Modul, och bekannt als Multipurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), deen 2012 un d'ISS geliwwert gouf. D'NASA huet d'Crew gefrot d'Situatioun z'ënnersichen, an d'NASA Astronaut Jasmin Moghbeli spéider gemellt datt d'Leck vum Nauka sengem Backup Heizkierper kënnt.

D'NASA huet bestätegt datt d'Crew ni a Gefor war an datt de primäre Heizkierper op Nauka normal funktionnéiert. Als Virsiichtsmoossnam gouf d'Crew instruéiert d'Schalteren op den US Segmentfenster zouzemaachen fir potenziell Kontaminatioun ze vermeiden. Dëst markéiert déi drëtt Kältemittellek op der russescher Säit vun der ISS an ënner engem Joer.

Virdrun Tëschefäll vu Killmëttel Leckage geschitt am Dezember 2022 a Mëtt Februar, involvéiert eng Sojus Raumschëff respektiv de russesche Progress MS-21 Frachtschëff. Déi widderhuelend Fuite hunn d'Froen iwwer hir Ursaach opgeworf, well verschidde Fuite sinn onwahrscheinlech vu Meteoritten verursaacht ginn. De Weltraumanalytiker Jonathan McDowell huet virgeschloen datt e systematescht Thema d'Schold ka sinn, potenziell en Ënnerkontrakter involvéiert.

D'Zouverlässegkeet vu russesche Weltraumsystemer gouf a Fro gestallt, zesummegesat vun der gescheitert Moundsonde am August. De russesche Weltraumsecteur huet an de leschte Jore mat Finanzmangel, Feeler a Korruptiounsskandaler gekämpft. Trotz dësen Erausfuerderunge bleift d'ISS e Symbol vun der lafender Zesummenaarbecht tëscht Russland an den USA ënner Spannungen a Sanktiounen.

Source: Agence France-Presse