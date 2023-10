All Véier RS-25 Motoren installéiert op der NASA Artemis 2 Core Stage

Den Artemis-Programm vun der NASA, dat zielt Astronauten zréck op de Mound ze schécken, erreecht e bedeitende Meilesteen mat der Installatioun vun alle véier RS-25 Motoren op Core Stage-2 fir an der Artemis 2 Missioun ze benotzen. D'Motore goufen erfollegräich un de Propulsioun an Avionik System befestegt, wat e grousse Schrëtt no vir am Programm markéiert. D'Kärbühn, déi op 212 Féiss steet, huet zwee grouss Flësseggastanks an déi véier RS-25 Motoren.

Den Installatiounsprozess huet am Ufank September ugefaang, mat der Finale Motor déi am September installéiert gouf 20. D'NASA huet uginn datt d'Sécherung an d'Ausrüstung vun alle véier Motoren op d'Bühn en Zäitopwendende Prozess ass, deen d'Befestigung vu verschidde Komponenten involvéiert an d'Tester an d'Keess ausféieren fir richteg ze garantéieren. Leeschtung.

Och wann de Fortschrëtt op Core Stage-2 gemaach gouf, huet e Schweessprobleem an der Michoud Assembly Facility d'Aarbecht op Core Stage-3 temporär verlangsamt, wat entscheedend ass fir d'Artemis 3 Missioun. D'NASA ass awer optimistesch datt eng Resolutioun fonnt gëtt. Core Stage-2 gëtt erwaart méi spéit dëst Joer fäerdeg ze sinn, während Core Stage-3 fir Enn 2024 oder fréi 2025 fäerdeg ass.

Zousätzlech zu de Motorinstallatiounen hunn déi nei RS-25 Motoren hiren éischten Zertifizéierungstest erlieft. D'Motore goufe fir 550 Sekonnen getest, déi néideg Dauer ëm 50 Sekonnen iwwerschratt. Dësen Test ass den éischten vun 12 geplangten Tester bis 2024, an et zielt d'Effizienz vun neie Motorkomponenten ze bewäerten.

Trotz dem Fortschrëtt ass den Artemis-Programm vun der NASA fir seng Nohaltegkeet an héich Käschten kritiséiert. Déi komplett verbrauchbar SLS Moon Rakéit, déi am Programm benotzt gouf, gouf vum Generalinspekter als onbezuelbar ugesinn. Wéi och ëmmer, d'NASA bleift fir de Programm engagéiert a schafft fir déi finanziell Erausfuerderungen unzegoen.

