D'US Food and Drug Administration (FDA) huet viru kuerzem Bedenken iwwer d'Transparenz an d'Grënnlechkeet vun hiren Drogenbewäertungsprozesser konfrontéiert, wéi beliicht an Studien vun der Oregon State University. Dës Studien hunn opgedeckt datt d'FDA ëmmer méi Medikamenter approuvéiert baséiert op eenzel klineschen Studien, mat manner ëffentlecher Verëffentlechung vun dësen Studien. Wärend de schnelle Verfollegung vu liewensspuerend Behandlungen entscheedend ass, argumentéieren Experten datt méi Transparenz gebraucht gëtt fir Patientesécherheet a Wuelbefannen ze garantéieren.

Pharmazeutesch Firmen sinn am Moment nëmmen erfuerderlech d'Resultater vun zwee klineschen Studien fir vill Medikamenter ze deelen, Froen iwwer de Selektiounsprozess an d'Resultater vun den anere Studien ze loossen. D'Wichtegkeet fir all ofgeschloss Studien ze weisen, anstatt nëmmen e puer ausgewielte, gëtt vun de Fuerscher betount. Dëst ass net ze suggeréieren datt Kriibs Medikamenter, zum Beispill, zousätzlech Studien erfuerderen, mee éischter datt d'Deelen vun komplette Testresultater e méi ëmfaassend Verständnis vun hirer Effizienz ubidden.

Fir de Besoin fir méi séier Zougang zu liewensspuerend Medikamenter ze adresséieren, gouf den 21. vun ënnerstëtzen Studien néideg. Zousätzlech gouf de Schwéierpunkt op randomiséierter klinesch Studien reduzéiert, wat d'Benotzung vu Surrogatmarker erlaabt anstatt klinesch Resultater a spezifesche Fäll. Surrogatmarker ginn als Ersatz benotzt wann direkt klinesch Resultater eng bedeitend Zäit huelen fir ze bewäerten.

D'Studien, déi vun der Oregon State University gemaach goufen, analyséiert d'FDA Genehmegungen fir nei Medikamenter an 2017 an 2022. D'Fuerscher hunn festgestallt, datt eng bedeitend Unzuel vun Drogen op Basis vun enger eenzeger Studie guttgeheescht gouf, mat limitéierter ëffentlecher Verëffentlechung vun den Testresultater. Dëse Manktem u Transparenz mécht Bedenken iwwer d'Accessibilitéit vun Informatioun fir béid Gesondheetsspezialisten a Patienten.

Als Conclusioun ass méi Transparenz entscheedend an de FDA Medikamenter Evaluatiounsprozesser fir Patientesécherheet a Wuelbefannen ze garantéieren. D'Offenbarung vun all ofgeschlossene Studien géif e méi komplette Verständnis vun der Effizienz vun engem Medikament ubidden. Wärend d'21. Andeems Dir dës Bedenken adresséiert, kann d'FDA seng Vertrauenswäertegkeet verbesseren an Gesondheetsspezialisten a Patienten d'Informatioun ubidden, déi se brauchen fir informéiert Entscheedungen ze treffen.

FAQ

Firwat ass Transparenz wichteg bei Drogenbewäertungen?

Transparenz ass wesentlech bei Drogenbewäertungen fir Patientesécherheet a Wuelbefannen ze garantéieren. Et erlaabt Gesondheetsspezialisten a Patienten Zougang zu kompletten Informatioun iwwer d'Effizienz vun engem Medikament a potenziell Risiken ze hunn.

Wat ass d'21st Century Cures Act?

D'21. Et huet verschidde Standarden entspaant fir den Zougang zu liewensspuerend Medikamenter ze beschleunegen.

Wat sinn Ersatzmarker?

Surrogat Marker ginn als Ersatz fir direkt klinesch Resultater benotzt wann d'Bewäertung vun dësen Resultater eng bedeitend Zäit dauert. Si solle mat de klineschen Resultater verbonne sinn an eng Indikatioun fir d'Effektivitéit vun engem Medikament ubidden.

Wéi kann méi Transparenz bei Drogenbewäertungen erreecht ginn?

Méi grouss Transparenz an der Medikamentevaluatioun kann erreecht ginn andeems pharmazeutesch Firmen d'Resultater vun all ofgeschlossene Studien verëffentlechen, anstatt nëmmen e puer ausgewielte. Dëst géif e méi ëmfaassend Verständnis vun der Effizienz a Sécherheetsprofil vun engem Medikament ubidden.