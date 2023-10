Fundamental Parameteren vu Stären bestëmmen: Barnards Star analyséieren

Dësen Artikel diskutéiert d'Bedeitung vun der Bestëmmung vu fundamentale Parameter vu Stären a presentéiert eng detailléiert spektroskopesch Analyse vum Barnard säi Stär. Dës Parameteren ze verstoen ass wichteg a verschiddene Beräicher vun der Astrophysik, vun der Galaxisentwécklung ze studéieren bis Abléck an d'intern Struktur vun Exoplanéiten ze kréien.

D'Analyse baséiert op engem qualitativ héichwäertege No-Infrarout- (NIR) Spektrum vum Barnard-Stär, geholl mat CFHT/SPIRou, deen e Signal-Geräischverhältnis vun iwwer 2500 an der H-Band huet. Dëse Spektrum gëtt mat PHOENIX-ACES stellar Atmosphärmodeller verglach. Interessanterweis, wärend dat observéiert Spektrum Dausende vu Linnen enthält, ginn et vill Linnen am Modell präsent, déi net an den observéierten Donnéeë gesi ginn, a vice versa.

Verschidde Faktoren, wéi Kontinuum Mëssverständnis, ongeléist Kontaminatioun, a Spektrallinne verréckelt vun hiren erwaarten Wellelängten, ginn als potenziell Quelle vu Bias fir Iwwerflossbestëmmung identifizéiert. Fir dës Erausfuerderungen z'iwwerwannen, identifizéieren d'Auteuren eng kuerz Lëscht vun e puer honnert zouverléissege Linnen aus den iwwer 10,000 observéierte Linnen am NIR, déi fir chemesch Spektroskopie benotzt kënne ginn.

Eng nei Method fir d'effektiv Temperatur an d'Gesamtmetallizitéit vu lues rotéierende M Zwerge ze bestëmmen gëtt an dëser Etude presentéiert. Amplaz vu Bulk Spektralpassungsmethoden ze benotzen, benotzt dës nei Approche verschidde Gruppe vu Linnen. Mat dëser Methode gëtt déi effektiv Temperatur vum Barnard säi Stär op ongeféier 3231 K bestëmmt. Dëst Resultat entsprécht dem Wäert, dee vun der interferometrescher Method kritt gëtt.

D'Etude liwwert och Heefegkeetsmiessunge vu 15 verschiddenen Elementer fir dem Barnard säi Stär, dorënner véier Elementer (K, O, Y, Th), déi nach ni fir dëse Stär gemellt goufen. D'Resultater ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Verbesserung vun aktuellen Atmosphärmodeller fir d'NIR-Spektroskopie voll ze notzen fir d'Eegeschafte an d'Zesummesetzung vu Stäre wéi dem Barnard säi Stär ze verstoen.

Quellen: astro-ph.EP