Nei Etude weist Trigonelline a Kaffi kann d'Erënnerung an d'Léieren verbesseren

Eng rezent Studie vu Fuerscher vun der University of Tsukuba huet opgedeckt datt Trigonelline (TG), eng Verbindung déi a Kaffi, Fenugreek Somen a Rettich fonnt gëtt, d'Erënnerung a raimlech Léieren bei Mais verbesseren kann. D'Studie benotzt eng integréiert Approche, kombinéiert kognitiv a molekulare Biologie Perspektiven fir d'Effekter vun TG op Alter-Zesummenhang kognitiv Réckgang ze Entdeckung.

D'Fuerscher hunn TG mëndlech op senescence-beschleunegte Maus prone 8 (SAMP8) Mais fir eng Dauer vun 30 Deeg verwalt. D'Mais goufen dunn dem Morris Waasserlabyrinth Test ënnerworf fir hir raimlech Léieren a Gedächtnisleistung ze bewäerten. D'Resultater weisen eng bedeitend Verbesserung vun der Leeschtung vun den TG-behandelte Mais am Verglach zu der Kontrollgruppe.

Fir déi ënnerierdesch molekulare Mechanismen ze verstoen, hunn d'Fuerscher eng ganz-genom transkriptomesch Analyse vum Hippocampus gemaach. Si hunn entdeckt datt TG moduléiert Signalweeër am Zesummenhang mat der Entwécklung vum Nervensystem, Mitochondrialfunktioun, ATP Synthese, Entzündung, Autophagie, an Neurotransmitter Verëffentlechung.

Ausserdeem huet d'Studie opgedeckt datt TG fäeg war d'Neuroinflammatioun z'ënnerdrécken andeems d'Aktivatioun vum Transkriptiounsfaktor NF-κB duerch de Signalfaktor Traf6 hemmt. Dëst hindeit datt TG d'Potenzial huet fir Altersbezunnen kognitiv Réckgang ze vermeiden an ze linderen andeems raimlech Léieren a Gedächtnis verbessert ginn.

D'Sich no natierleche Verbindungen, déi kognitiv Funktioun an alternd Individuen verbesseren kënnen, huet an de leschte Jore bedeitend Opmierksamkeet kritt. Dës Studie dréit zu dëser Fuerschungsprioritéit bäi andeems d'Potenzial vum TG als eng funktionell Verbindung ervirhiewt, déi den Altersbezunnen kognitiven Réckgang verbesseren kann.

Als Conclusioun weisen d'Resultater vun dëser Etude déi positiv Auswierkunge vun Trigonelline fir d'Erënnerung a raimlech Léieren ze verbesseren. Weider Fuerschung ass gerechtfäerdegt fir de vollen Potenzial vum TG als therapeuteschen Agent fir altersbedingt kognitiv Réckgang ze entdecken.

Quell: GeroScience - "Transcriptomics a biochemesche Beweiser fir Trigonelline verbesseren Léieren a Gedächtnis Réckgang am senescence-beschleunegte Maus prone 8 (SAMP8) Modell andeems se proinflammatoresch Zytokine ënnerdréckt an Neurotransmitter Verëffentlechung erhéijen."