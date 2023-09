Mënschlechen Zellen Follegt e Muster vu Gréisst a Grof

An enger rezenter Etude, déi am Proceedings of the National Academy of Sciences publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher vun der McGill University e faszinante Muster a mënschlechen Zellen entdeckt, dat schéngt eng konsequent mathematesch Symmetrie iwwer de ganzen Organismus ze verfollegen. D'Studie weist eng ëmgedréint Relatioun tëscht Zellgréisst an Zuelen, wat e Gewerkschaft tëscht dëse Variablen suggeréiert.

D'Zellgréisst an d'Zuel spillen entscheedend Rollen am Wuesstum a Funktioun vum mënschleche Kierper. Wéi och ëmmer, bis elo huet keng ëmfaassend Studie d'Relatioun tëscht dëse Faktoren iwwer de ganze mënschlechen Organismus ënnersicht. Fir dës Lück ze fëllen, huet d'Fuerschungsteam Daten aus iwwer 1,500 publizéierte Quellen zesummegesat fir en detailléierte Dataset vun der Zellgréisst ze kreéieren an iwwer grouss Zelltypen ze zielen.

D'Resultater vun der Studie weisen datt wann d'Zellgréisst eropgeet, d'Zellezuel erofgeet, a vice versa. Dëst bedeit datt Zellen an enger bestëmmter Gréisstklass gläich zu der totaler cellulärer Biomass vum Kierper bäidroen. D'Relatioun tëscht Zellgréisst an Unzuel hält iwwer verschidden Zellarten a Gréisstklassen, wat e konsequent Muster vun der Homeostasis ugeet.

D'Fuerscher schätzen datt e Mann ongeféier 36 Billioun Zellen an hirem Kierper huet, während Weibercher ongeféier 28 Billioun Zellen hunn, an en zéng Joer ale Kand huet ongeféier 17 Billioun Zellen. D'Verdeelung vun der Zellbiomass gëtt vu Muskel- a Fettzellen dominéiert, während rout Bluttzellen, Plättchen a wäiss Bluttzellen e wesentlechen Afloss op Zellzuelen hunn.

Interessanterweis hält all Zelltyp e charakteristesche Gréisstberäich deen eenheetlech uechter d'Entwécklung vun engem Individuum bleift. Dëst Muster ass konsequent iwwer Mamendéierenarten, wat e fundamentale Prinzip vun der Zellbiologie suggeréiert.

Insgesamt werft dës Fuerschung Liicht op déi komplizéiert Relatioun tëscht Zellgréisst an Zuel am mënschleche Kierper. D'Resultater bidden wäertvoll Abléck an d'Entwécklung an d'Funktionéiere vun Zellen, opmaachen nei Weeër fir weider Exploratioun am Beräich vun der Biologie.

Quellen:

- Proceedings vun der National Academy of Sciences (2023)

- Department of Earth and Planetary Sciences, McGill University, Kanada.