Aus wat sinn Koméiten gemaach a wou kommen se hier?

By

Koméite sinn Himmelsobjekter, déi eis Fantasie mat hire helle Sträifen iwwer den Himmel an hire laange Schwänz erfaassen. Awer hutt Dir Iech scho mol gefrot, aus wat Koméite gemaach ginn a wou se hierkommen?

Koméite sinn eigentlech Iwwerreschter vun der Bildung vun eisem Sonnesystem viru ronn 4.5 Milliarde Joer. De gréissten Deel vum Gas, Stëbs, Fielsen a Metall sinn an der Sonn an de Planéiten opgehalen, awer wat net ageholl gouf, huet Koméiten an Asteroide geformt.

Koméite ginn dacks als "dreckeg Schnéibäll" oder "Äiseg Dreckbäll" bezeechent, well se Steng vu Fiels, Stëbs, Äis a gefruerene Gasen a Moleküle sinn. De Kär vun engem Koméit ass de Kär aus dëse Materialien.

Ronderëm de Kär ass eng flauscheg Schicht Äis, ähnlech wéi e Schnéi Kegel, an eng dichte kristallin Krust. D'Krust entsteet wann de Koméit no bei der Sonn kënnt a seng baussenzeg Schichten erwiermen. Mat hirem knusprech dobausse a flauschege bannen sinn d'Koméite mat frittéiert Glace verglach ginn.

Déi meescht Koméite sinn nëmmen e puer Meilen breet, mat deem gréisste bekannte Koméit ongeféier 85 Meilen breet. Si si relativ kleng an däischter, sou datt se nëmme sichtbar sinn wann se no bei der Sonn kommen.

Wann e Koméit op d'Sonn kënnt, gëtt en erhëtzt a mécht e Prozess deen Sublimatioun genannt gëtt. Dëst ass wann déi gefruer Gasen a Molekülen op der Uewerfläch vum Koméit direkt vun engem Feststoff an e Gas änneren. De fräigeloossene Gas a Stëbs bilden eng Wollek ronderëm de Koméit bekannt als Koma.

De Coma interagéiert mat der Sonn fir zwee Schwänz ze kreéieren. Den Ioneschwanz besteet aus Gas a schéngt blo a Faarf. De Stëbsschwanz gëtt geformt vu Staubpartikelen, déi während der Sublimatioun fräigelooss ginn a reflektéiert Sonneliicht, wat dem Schwanz eng kromme Form gëtt.

Koméiten hunn héich exzentresch Bunnen, dat heescht datt se verlängert Ovalen mat extremen Trajectoiren hunn, déi se souwuel no wéi och wäit vun der Sonn huelen. Si verbréngen de gréissten Deel vun hirer Zäit a wäit ewech vum Sonnesystem, a beweegen sech lues duerch d'äusseren Erreeche.

Vill Koméite ginn ugeholl datt se aus der Oort-Wollek stamen, eng ronn Schuel vu klenge Sonnesystemkierper, déi eist Sonnesystem ëmginn. Koméiten aus der Oort-Wollek hu laang Ëmlafzäiten vun iwwer 200 Joer a ginn laangzäitkoméite genannt.

Kuerzperiod Koméiten, op der anerer Säit, hunn Ëmlafzäite vu manner wéi 200 Joer. E puer kuerzzäiteg Koméite kommen aus der Kuiperceinture, enger Asteroidegurt iwwer den Neptun. Et ginn och Koméite vun der Jupiter-Famill, déi Ëmlafzäite vu manner wéi 20 Joer hunn an nëmme bis zum Jupiter-Bunn erreechen.

Koméiten verbréngen eng relativ kuerz Zäit am banneschten Sonnesystem, hell wéi se d'Sonn kommen, ier se verschwannen an an de baussenzege Sonnesystem zréckkommen.

Koméiten begeeschteren eis Virwëtz weider a bidden Abléck an d'Origine vun eisem Sonnesystem.

Quellen:

- "Wat sinn Koméiten gemaach?" vun der NASA

- "Koméiten: Fakten an Informatioun" vum Space.com