De Koméit Nishimura fir selten Erscheinung ze maachen ier se zréck an de Weltraum rennen

En nei entdeckte Koméit mam Numm Nishimura ass geplangt fir d'nächst Woch seng nootste Approche op d'Äerd ze maachen, a bitt Skywatcher eng eenzegaarteg Geleeënheet fir en Abléck vun dësem Himmelsspektakel ze kréien. Mat senger opfälleger grénger Faarf a grousser Gréisst vun enger hallef Meile ass de Koméit Nishimura eng faszinéierend Vue um Nuetshimmel.

En Dënschdeg wäert dëse Koméit bannent 78 Millioune Kilometer vun der Äerd kommen, ier hien op seng Rees ëm d'Sonn an zréck an de Weltraum geet. Wärend dem Nishimura seng Ëmlafbunn suergfälteg kartéiert gouf an et keng Bedrohung fir eise Planéit duerstellt, bitt seng Erscheinung eng Chance fir Astronomen an Enthusiaster fir beandrockend Biller vun dësem kosmesche Reesender ze maachen.

Fir de Koméit Nishimura ze beobachten, ass déi bescht Zäit virum Sonnenopgang, wann et déif um Himmel bei dem Stärebild Leo wäert sinn. Fir déi bescht Visibilitéit ass et recommandéiert eng Spektiv oder e klengen Teleskop ze benotzen. Wéi den Nishimura awer méi no un d'Äerd beweegt, wäert et och méi hell ginn, wat et méi einfach mécht mat bloussem A ze gesinn.

De Koméit ass bis e Mëttwoch op der Nordhallefkugel ze gesinn, wann et erwaart gëtt aus der Siicht ze verschwannen. Awer Angscht net, well Nishimura wäert Enn September op der Südhallefkugel erëm optrieden, wat eng aner Geleeënheet bitt fir seng Schéinheet ze gesinn.

Wat de Koméit Nishimura besonnesch speziell mécht ass seng gréng Faarf, ofgeleet vun der Präsenz vum "diatomesche Kuelestoff, eng héich reaktiv Molekül déi aus der Interaktioun tëscht Sonneliicht an organescher Matière erstallt gëtt." Dës eenzegaarteg Feature huet d'Opmierksamkeet vu professionellen an Amateurastronomen ugezunn.

Interessanterweis gouf Nishimura net duerch automatiséiert Teleskop Ëmfroen entdeckt, mee vum Hideo Nishimura, engem Amateurastronom a Japan, mat enger Standard Digitalkamera an enger Teleobjektiv. Als Resultat gouf de Koméit passend no sengem Entdecker benannt. Dëst ass net déi éischte Kéier, datt den Hideo Nishimura Koméiten entdeckt huet, well hie virdru zwee aner identifizéiert huet.

Also, wann d'Wiederkonditiounen et erlaben, profitéiert vun der Geleeënheet fir de rare Erscheinung vum Koméit Nishimura ze gesinn ier e ronderëm d'Sonn rennt an Äddi fir déi nächst 400 Joer. Loosst d'Wonner vum Universum virun Ären Aen entfalen a bewonneren d'Schéinheet vun eise kosmesche Noperen.

