A mengem Versuch de Colorado Trail am Joer 2022 ze wandelen, hunn ech den Trail no 220 Meilen missen opginn. Entschloss fir am August 2023 nach eng Kéier ze probéieren, hunn ech gemierkt datt ech e puer Ännerungen musse maachen. Dësen Artikel beliicht d'Schlësselberäicher wou ech Upassunge gemaach hunn - Training, Ausrüstung, Iessen an Acclimatioun - fir meng Chancen op eng erfollegräich Ofschloss ze erhéijen.

Fir meng Training ze verbesseren, hunn ech e puer Lücken a menger viregter Approche identifizéiert. Wärend ech vill Wanderungen gemaach hunn an Trapen eropklammen a meng Routine integréiert hunn, hunn ech gemierkt datt ech méi geziilt Cardio Training an zousätzlech Kraafttraining brauch. Ech hunn e spezifesche 8-Woche Programm gefollegt, deen Stäerkttraining, regelméisseg Cardio a Wanderungen vun ëmmer méi Schwieregkeeten kombinéiert. Wunnen zu Seattle, Ech profitéiert vun ëffentlechen Outdoor Trap fir Trap-Klotter Übungen. Wéi och ëmmer, meng Ausbildung huet e Schlag gemaach wéi ech mat enger Erkältung krank gefall sinn, wat mech gezwongen huet e puer geplangte Reesen ze verpassen. Trotz dëse Réckschléi sinn ech um Trailhead ukomm, determinéiert all Erausfuerderungen ze iwwerwannen.

Wat d'Ausrüstung ugeet, hunn ech gezielt d'Gewiicht op meng Féiss ze reduzéieren fir ze vermeiden datt d'Plantar Fasciitis, déi ech entwéckelt hat, verschäerft ginn. Ech hunn dräi gréisser Ännerungen gemaach: Den Durston X-Mid Pro 2P huet mäi fréieren Zelt fir eng méi hell Optioun ersat, ech hunn mäi Rucksak op de Gossamer Gear Mariposa 60 aktualiséiert, an ech hunn déi richteg Schong am Altra Olympus 5 fonnt, déi déi néideg Ënnerstëtzung an toebox Plaz.

Am Ëmgang mat der Fro vun net fäeg genuch Kalorien op der Streck ze konsuméieren, sinn ech mat Backcountry Foodie ugeschloss, eng Ressource fir Backcountry Abenteuer konzentréiert op Ernärung, Rezepter, an Iessensplanung. Ech hunn flësseg Optiounen a meng Iessen agebaut, besonnesch fir de Frühstück. Ech hunn och en Alarm op menger Garmin Auer gesat fir mech z'erënneren all Kéier wann ech 500 Kalorien während meng Wanderungen verbrannt hunn.

Fir besser un d'Héicht ze akklimatiséieren, krut ech e Rezept fir Diamox (Acetazolamid), e Medikament dat allgemeng benotzt gëtt fir Héichtkrankheeten ze vermeiden. Mäi Mann an ech si sechs Deeg virum Startdatum zu Colorado ukomm, Zäit an der Boulder / Denver Regioun verbréngen fir ze akklimatiséieren. Mir sinn dunn op Leadville gereest, déi héchst inkorporéiert Stad an den USA, wat e wäertvollen Test fir eis Low-Lander Longen geliwwert huet.

Andeems ech dës Upassunge fir meng Training, Ausrüstung, Iessen an Akklimatiséierungsstrategie maachen, hunn ech gehofft meng Chancen ze erhéijen fir de Colorado Trail am Joer 2023 ofzeschléissen.

