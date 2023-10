Colorado fir selten "Ring of Fire" Sonnendäischtert ze Zeien

Colorado Awunner wäerten d'Méiglechkeet hunn e seltenen Himmelsevenement e Samschdeg de Moien ze gesinn wéi eng "Ring of Fire" Sonnendäischtert stattfënnt. Dës Zort Sonnendäischtert, bekannt als annular Sonnendäischtert, geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert. Wéi och ëmmer, well de Mound méi wäit vun der Äerd ewech ass, schéngt et méi kleng an der Gréisst a blockéiert d'Sonn net komplett aus, wat e faszinéierende "Ring of Fire" Effekt um Himmel schaaft.

Während déi meescht Deeler vu Colorado, dorënner Denver, net de vollen "Ring of Fire" erliewen, kënnen d'Awunner nach ëmmer ongeféier 82% vun der Sonnendeckung vum Mound observéieren. Fir déi komplett Sonnendäischtert ze gesinn, mussen d'Leit a Gebidder am Südweste Colorado reesen, sou wéi d'Véier Ecker Regioun oder Emgéigend Stied wéi Albuquerque oder Santa Fe, New Mexico.

Déi kommend Sonnendäischtert huet vill Opreegung gesuergt, wat zu engem verstäerkten Traffic laanscht den Highway 160 Corridor resultéiert. De Colorado Department of Transportation (CDOT) huet eng Warnung u Chauffeuren erausginn fir virsiichteg ze sinn a virbereet op extra Stau.

Zu Denver fänkt d'Eclips um 9:14 Auer un, erreecht seng maximal Ofdeckung vun 82% um 10:36 Auer, a schlussendlech um 12:06 Auer Den Denver Museum of Nature and Science bitt Teleskope fir ëffentlech Notzung fir sécher ze observéieren der Sonnendäischtert.

Fir d'Aen während der Sonnendäischtert ze schützen, ass et entscheedend de richtegen Ae Schutz ze benotzen. Regelméisseg Sonnebrëller sinn net genuch fir Aen Schued ze vermeiden. Speziell Sonnendäischtert Brëller sinn recommandéiert a soll während der ganzer Dauer vun der Sonnendäischtert gedroe ginn. Alternativ kënnen d'Zuschauer e Pinhole-Projektor aus Elementer wéi eng Cerealbox maachen fir indirekt d'Eclipse ze beobachten. Kameraen, Spektiven an Teleskope sollen och mat spezielle Sonnefilter ausgestatt sinn.

Fir déi, déi net d'Eclipse sécher doheem kënne kucken, organiséiert den Denver Museum of Nature and Science en Sonnendäischtert vun 9 bis 1 Auer

Zeien vun dësem rare "Ring of Fire" Sonnendäischtert versprécht en beandrockend Event ze sinn dat net verpasst sollt ginn.

