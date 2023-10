Nei Fuerschung bestätegt datt Psyche Asteroid Metal-Rich ass

Wëssenschaftler vum Ames Research Center vun der NASA am Silicon Valley a Kalifornien hunn nei Fuerschunge gemaach, déi suggeréieren datt den Psyche Asteroid wierklech metallräich ass, a fréier Hypothesen ënnerstëtzen. D'Team, gefouert vun Anicia Arredondo a Maggie McAdam, huet Psyche observéiert mat der NASA Stratosphären Observatoire fir Infrarout Astronomie (SOFIA) am Februar 2022.

SOFIA, e Boeing 747SP Fliger geännert fir e reflektéiert Teleskop ze droen, huet d'Team erlaabt Daten aus all Deel vun der Psyche Uewerfläch ze sammelen. Dës wäertvoll Informatioun iwwer d'Materialien, déi d'Uewerfläch vum Asteroid ausmaachen, konnt net mat Buedemteleskope kritt ginn.

Ee vun de Schlësselgrënn firwat Psyche fir enk Observatioun vun engem Raumschëff gewielt gouf ass säi Potenzial fir Abléck an d'Bildung vu Planéiten ze ginn. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Äerd, de Mars a de Merkur och metallesch Kären hunn, awer si leien ze wäit ënner de Mantelen an de Krust vun de Planéiten fir direkt observéiert oder gemooss ze ginn. D'Confirmatioun vun der Psyche als planetaresche Kär géif bedeitend zu eisem Verständnis vun der Zesummesetzung vun der Äerd an anere groussen Himmelskierper bäidroen.

D'Gréisst vun der Psyche ass en anere entscheedende Faktor fir eist Verständnis vun Äerd-ähnleche Planéiten ze förderen. Et ass de gréisste M-Typ (metalleschen) Asteroid an eisem Sonnesystem an ass ongeféier sou laang wéi d'Distanz tëscht New York City a Baltimore, Maryland. Dëst bedeit datt d'Psyche méi wahrscheinlech Differenzéierung ausweist, wou d'Materialien an engem Planéit vuneneen trennen, mat de schwéiersten Materialien an d'Mëtt ënnerzegoen a Käre bilden.

Den Arredondo, e Postdoctoral Fuerscher wann d'Observatioune gesammelt goufen, seet datt all nei Studie vu Psyche méi Froen opwerft a proposéiert datt den Asteroid héich komplex ass a méiglecherweis vill Iwwerraschungen hält. D'Méiglechkeet vum Onerwaart ass ee vun de spannendsten Aspekter vun der Entdeckung vun engem onerfuerscht Himmelskierper.

D'Psyche Missioun gëtt vun der Arizona State University gefouert a vum NASA Marshall Space Flight Center geleet, während den High Power Solar Electric Propulsion Raumschëff Chassis vum Maxar Technologies geliwwert gouf. D'Missioun ass déi 14. ausgewielt ënner dem NASA Discovery Programm.

SOFIA, e gemeinsame Projet vun der NASA an der däitscher Weltraumagence bei DLR, erreecht voll operationell Kapazitéit 2014. De Fliger gouf ënnerhal an operéiert vum NASA Armstrong Flight Research Center Building 703 a Kalifornien.

