En Asteroid kënnt op d'Äerd: Detailer a rezent Auswierkunge

En Asteroid bekannt als Asteroid 2023 SZ mécht säi Wee Richtung Äerd a gëtt erwaart haut, de 25. September seng nootste Approche zum Planéit ze hunn. Dësen Asteroid ass just ee vun de ville Asteroiden, déi vun Raumfaartagenturen entdeckt goufen. D'NASA huet den Asteroid 2023 SZ mat fortgeschrattem Raum- a Buedemteleskope verfollegt, Detailer wéi seng Geschwindegkeet, Distanz vun der Approche a méi.

Den Asteroid 2023 SZ gëtt virgesinn fir seng nootste Approche zu der Äerd op enger Distanz vun 2.1 Millioune Kilometer ze maachen, zoomend mat enger Geschwindegkeet vun 15,337 Kilometer pro Stonn - méi séier wéi eng hyperschall ballistesch Rakéit. Dëse Raumfiels gehéiert zu der Amor-Grupp vun den Äerdno-Asteroiden, benannt nom Asteroid 1221 Amor. D'Amor-Grupp besteet aus Äerd-nähen Asteroiden mat Ëmlafbunnen, déi baussent der Äerd awer bannen um Mars sinn.

Glécklecherweis gouf den Asteroid 2023 SZ wéinst senger relativ klenger Gréisst net als potenziell geféierlechen Objet klasséiert. Nëmmen Objete méi grouss wéi 492 Féiss Duerchmiesser ginn als geféierlech ugesinn, wärend dësen Asteroid tëscht 59 an 131 Féiss breet läit, ähnlech a Gréisst wéi en Haus oder e klenge Fliger.

Iwwerdeems Asteroid Approche net ongewéinlech sinn, et goufen rezent Fäll vun Impakt. De 15. Februar vun dësem Joer huet en 1000-Pound Asteroid zu engem atmosphäresche Feierkugel ëmgewandelt an ongeféier 21 Meilen iwwer der Äerduewerfläch a Stécker gebrach. Dëst Evenement huet eng haart Explosioun verursaacht, déi vun den Awunner am McAllen, Texas Beräich gemellt gouf.

De 6. Juli gouf dunn eng Fra am Duerf Elsass am Oste vu Frankräich vun engem Meteor getraff, während si op hirer Terrass souz an eng Taass Kaffi genoss huet. De Meteor ass vum Daach gesprongen ier hien op d'Këscht geschloen huet. D'Fra huet de Fiels vun engem Geolog ënnersicht, deen bestätegt huet, datt et wierklech e Meteorit aus dem Weltall ass.

Wéi mir eis Exploratioun an Untersuchung vun Asteroide weiderféieren, loosst eis iwwer dës Himmelsobjekter informéiert bleiwen a virbereet sinn op all potenziell Auswierkunge déi se an Zukunft stellen.

