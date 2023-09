Asteroiden: Vu Videospiller zu Real Life

Asteroiden, souwuel am richtege Liewen wéi och a Videospiller, hunn zënter kuerzem fir vill Opreegung gesuergt. D'Spiller vum Bethesda sengem neien Open-World RPG, Starfield, hu gemellt datt se vun Asteroiden gefollegt ginn, egal wou se goen, och op der Uewerfläch vu Planéiten. Mëttlerweil huet d'NASA an enger separater real-Liewen Entwécklung en Asteroid beliicht, deen haut extrem no bei der Äerd passéiert.

Den Asteroid a Fro, den Asteroid 2023 SJ genannt, soll haut seng noosten Approche zur Äerd maachen, op enger Distanz vu 6.4 Millioune Kilometer. Trotz dëser anscheinend grousser Distanz ass se an astronomeschen Ausdrock eigentlech zimlech kuerz. Mat enger Geschwindegkeet vun 59,348 Kilometer an der Stonn reest den Asteroid keng Gefor fir d'Äerduewerfläch ze beaflossen. Tatsächlech ass et net emol als e potenziell geféierlechen Objet klasséiert wéinst senger relativ klenger Gréisst, geschat tëscht 118 an 265 Fouss breet.

Den Asteroid 2023 SJ gehéiert zu der Apollo-Grupp vun Äerdno-Asteroiden, déi äerdkreestend Raumfielsen mat gréisseren hallefgroussachen sinn wéi déi vun der Äerd. Dës Grupp ass nom 1862 Apollo Asteroid benannt, deen an den 1930er Joren entdeckt gouf.

Interessanterweis hunn d'Wëssenschaftler viru kuerzem dräi flüchteg Asteroiden entdeckt, déi sech hannert dem Glanz vun der Sonn verstoppen. Ee vun hinnen ass dee gréisste potenziell geféierlechen Objet op der Äerd an de leschten aacht Joer entdeckt. Fir dës Asteroiden ze lokaliséieren an ze observéieren hunn d'Astronomen d'Däischter Energiekamera (DECam) benotzt, déi um 4-Meter-Teleskop Victor M. Blanco am Chile montéiert ass.

Asteroiden ze fannen an ze verfolgen ass entscheedend fir potenziell Impaktverhënnerung, well dës Raumfielsen eng Bedrohung fir d'Äerd stellen. Iwwerdeems d'Chancen vun engem Asteroid Kollisioun rar sinn, hir Gréisst an Geschicht vun Impakt hunn hinnen eng Ursaach fir Suerg an der wëssenschaftlecher Communautéit gemaach. Souwuel am richtege Liewen wéi an der virtueller Welt vu Videospiller, Asteroide weiderhin eis Fantasi begeeschteren an eis un d'Wonner an d'Risike vun der Weltraumfuerschung erënneren.

