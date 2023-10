Nei Fuerschung weist Grönland Äisplack am Risiko vu kriteschen Schwell

Laut neier Fuerschung, déi an der Zäitschrëft Nature publizéiert gouf, kënnt d'Grönland Äisplack op eng kritesch Schwell, déi d'Raaway Schmelzen ausléise kéint. Wéi och ëmmer, d'Etude suggeréiert och datt wann d'Temperaturen séier genuch reduzéiert ginn, d'Äisplack nees an e stabile Staat kéint zréckkommen. Dëst ënnersträicht d'Wichtegkeet fir d'global Erwiermung op 1.5 Grad Celsius oder ënner ze limitéieren.

D'Grönland Äisplack ass ee vu ville potenziellen Klimakipppunkten, iwwer déi d'Wëssenschaftler besuergt sinn. Iwwer dës Schwell, och temporär, kéint zu e puer Meter Mieresspigel klammen. Wéi och ëmmer, d'Etude weist datt et eng Fënster vun ongeféier 100 Joer oder méi ka ginn fir ofzekillen an irreversibel Feedbackschleifen ze vermeiden déi d'Schmelz verstäerken.

Wärend d'Gréisst vun der Grönland Äisplack d'Mënschheet e bëssen Zäit gëtt fir sech unzepassen, géing komplett Schmelzen iwwer 7 Meter Mieresspigel eropgoen. D'Ëmformung vu Küstelinnen a Gesellschafte géif iwwer Honnerte oder méiglecherweis Dausende vu Joer geschéien. Dofir ass dréngend Handlung noutwendeg fir d'Treibhausgasemissiounen ze reduzéieren an d'global Erwiermung ze limitéieren.

D'Resultater vun der Studie stinn mat der fréierer Fuerschung an der Modelléierung vun der Grönland Äisplack aus. Och wann et e temporäre Iwwerschlag vun der Temperatur ass, beliicht d'Fäegkeet fir séier d'Effekter ze stabiliséieren an ëmzedréinen d'Wichtegkeet vun der Klimaaktioun. All Zéngtel vun engem Grad ass wichteg fir d'Treibhausgasemissiounen ze reduzéieren an d'Auswierkunge vum Mieresspigel ze reduzéieren.

D'Grönland Äisplack huet zënter 1998 konsequent Mass verléiert wéinst Äisbierger déi an den Ozean kalen an d'Summerzäit Uewerfläch schmëlzen. An de leschten 20 Joer huet et all Sekonn ongeféier 3.4 olympesch Schwämm am Wäert vu Séisswaasser verluer. Méi wéi 20% vun der globaler Mieresspigelerhéijung zënter 2002 gouf un d'Äisschmelz a Grönland zougeschriwwen.

De Klimawandel elo unzegoen hëlleft déi laangfristeg Konsequenze vum Mieresspigelerhéijung ze reduzéieren an zukünfteg Generatiounen vu Küsterosioun, Iwwerschwemmungen an aner verbonne Problemer ze schützen.

Quellen:

- Natur: (net verfügbar)

- Lead Autor vun der Studie: Nils Bochow, Arctic University of Norway zu Tromsø

– Assistant Research Professor: Benjamin Keisling, University of Texas Institute for Geophysics

- Adjoint Lead Wëssenschaftler: Twila Moon, National Snow an Ice Data Center zu Colorado