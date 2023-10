Deep Coral Bleaching am Indeschen Ozean: Eng staark Warnung vu Klimawandel Impakt

D'Wëssenschaftler hunn eng alarméierend Entdeckung vun der déif Korallebleechung am Indeschen Ozean gemaach, déi fréier Iwwerzeegungen iwwer d'Korallenwidderstandsfäegkeet erausfuerderen an déi méi breet Auswierkunge vum Klimawandel op Marine Ökosystemer beliicht. Dës banebriechend Entdeckung weist den déifste Beweis vu Koralleriffer Bleechung, mat Schued, dee méi wéi 90 Meter (300 Fouss) ënner der Ozean Uewerfläch geschitt.

De Koralleschued, deen zu enger Erhéijung vun 30% vun de Miertemperaturen duerch den Indeschen Ozean Dipol zougeschriwwen ass, huet bis zu 80% vun de Riff a verschiddenen Deeler vum Mierboden beaflosst. Virdru goufen dës Tiefe geduecht als resistent géint d'Ozeanerwiermung. Wéi och ëmmer, dës Entdeckung déngt als eng staark Warnung fir de Schued, deen duerch d'Erhéijung vun den Ozeantemperaturen an de verstoppte Schued op der natierlecher Welt verursaacht gëtt als Resultat vum Klimawandel.

Fuerscher vun der University of Plymouth, déi hir Studie an Nature Communications publizéiert hunn, hunn Ënnerwaasserkameraen benotzt fir Live Biller op hir Fuerschungsschëff ze vermëttelen. Dës Biller hunn den éischten Abléck vu Korallen geliwwert, déi gebleecht goufen. Interessanterweis hunn déi méi déif Riff Bleechung erlieft, flaach Waasserriffe weisen keng Zeeche vu Schued.

D'Fuerschungsteam vun der University of Plymouth huet den Zentralindeschen Ozean fir iwwer e Jorzéngt extensiv studéiert, a benotzt verschidde Methoden fir déi eenzegaarteg Ozeanographie a Liewen an der Regioun ze iwwerwaachen an ze verstoen. Den éischte Beweis vu Koralleschued gouf während enger Fuerschungscruise am November 2019 observéiert, wou Fernbedriwwen Ënnerwaassergefierer mat Kameraen ausgestatt goufen.

Weider Analyse vun Daten gesammelt während der Fuerschung Cruise a Satellit Iwwerwachung vun Ozean Konditiounen an Temperaturen verroden, datt iwwerdeems Uewerfläch Temperaturen kaum geännert, Temperaturen ënner der Uewerfläch bedeitend eropgaang. Dës Verdéifung vun der Thermoklin, verursaacht duerch e verstäerkten regionalen Äquivalent vum El Nino, war schlussendlech déi ënnerierdesch Ursaach fir d'Korallbleechung.

D'Implikatioune vun dëser Fuerschung si wesentlech. Et weist d'Schwachheet vu mesophotesche Korallen-Ökosystemer fir thermesche Stress a liwwert nei Beweiser fir den Impakt de Klimawandel op eisen Ozean huet. D'Erhéijung vun der Bleechung vu mesophotesche Korallen féiert zu Korallerstierflechkeet, Verloscht vun der Biodiversitéit, an enger Reduktioun vun de kriteschen Ökosystemdéngschter déi dës Riff ubidden.

Och wann Deeler vum betraffene Riff Zeeche vun der Erhuelung gewisen hunn, ass weider Iwwerwaachung vum Mierboden am déiwe Ozean entscheedend. Et ass wichteg ze erkennen datt flaach Waasserkorallen och méi heefeg a schwéier Schued erliewen, an d'Annahme datt mesophotesch Korallen dëst kompenséieren ass elo zweifelhaft. Mat Déifwaasserkorallen déi gréisstendeels ënnerstudéiert bleiwen, ass et plausibel datt ähnlech Bleechungsvirfäll iwwer de Planéit onnotéiert ginn.

D'Ozeanographie vu Regioune gëtt beaflosst vun natierlechen Zyklen déi duerch de Klimawandel verstäerkt ginn. De kombinéierten Afloss vum El Nino an dem Indeschen Ozean Dipol verursaacht schwéier Auswierkungen am Zentralindeschen Ozean. Dës Erausfuerderungen unzegoen an eist Verständnis vun Déifwaasser Korallen-Ökosystemer ze erhéijen ass essentiell fir déi zerstéierend Auswierkunge vum Klimawandel op eis Welt ze reduzéieren.

Quellen:

- Universitéit vu Plymouth

- Natur Kommunikatioun