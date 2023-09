Wëssenschaftler Entdeckt Geheimnisser vum Triple-Star System

Wëssenschaftler a China hunn bedeitend Fortschrëtter gemaach fir d'Verhalen vun Triple-Star Systemer am Universum ze verstoen. Inspiréiert vum Liu Cixin sengem Roman "The Three-Body Problem" hunn d'Fuerscher de GW Ori System studéiert, deen aus dräi Stäre besteet, déi ongeféier 1,300 Liichtjoer vun der Äerd ewech sinn. Mat Hëllef vun Daten vum Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) vun der NASA konnten d'Wëssenschaftler periodesch Ännerungen an der Hellegkeet vun de Stären observéieren an Abléck an d'geometresch Struktur an d'Evolutioun vum System kréien.

Triple-Star Systemer sinn heefeg an der Galaxis, mat méi wéi d'Halschent vun alle Stären een oder méi Partner hunn. Wéi och ëmmer, dës Systemer sinn Erausfuerderung ze observéieren an ze verstoen wéinst de komplexe Interaktiounen tëscht de Stären. D'Fuerscher hoffen méi fortgeschratt Teleskope ze benotzen, dorënner de kommende China Space Station Telescope (CSST), fir weider ze studéieren an dës Systemer besser ze verstoen.

De GW Ori System, gegleeft nëmmen eng Millioun Joer al ze sinn, bitt wäertvoll Abléck an d'Bildung vu Stären a Planéiten. D'Fuerscher hunn zwee kuerzfristeg Signaler mat Rotatiounsperioden vun ongeféier zwee an dräi Deeg entdeckt, déi charakteristesch fir ganz jonk Stäre sinn. D'Resultater hunn och d'Méiglechkeet ausgeschloss datt Liewen am System existéiert, well et ze jonk ass fir d'Bildung vum Liewen geschitt ze sinn.

D'Aarbecht vun de Fuerscher fördert net nëmmen eist Verständnis vun Triple-Star Systemer, mee mécht och de Wee fir zukünfteg Studien mat fortgeschrattenen Teleskope wéi den CSST. Mat engem gréissere Verständnis vun dëse komplexe Systemer kënnen d'Wëssenschaftler Abléck an d'Bildung an d'Evolutioun vu Stären, Planéiten a potenziell Liewen selwer kréien.

