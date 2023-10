Eng rezent Etude vun Fuerscher aus dem South China Botanical Garden huet gewisen, datt Chinese fir, och bekannt als Cunninghamia lanceolata, huet déi héchste Kuelestoff ënnerzegoen Taux während sengem Mëttelalter. Dës Entdeckung ass bedeitend well Chinesesch Fir vill a Bëschaarbechtsprogrammer a Südchina benotzt gëtt, a seng Kuelestoffsequestratiounskapazitéit ze verstoen kann hëllefe mat Klimawandelsmitigatiounsefforten.

D'Studie konzentréiert sech op e Bëschhaff an der Guangdong Provënz, sammelt Daten iwwer d'Kuelestofflagerung an d'Sequestratiounskapazitéit vu chinesesche Fir a verschiddenen Alter. D'Fuerscher analyséiert Kuelestoff Stock a verschiddene Komponente wéi Beem, understory, Vegetatioun, Offall, Buedem, an de ganze Ökosystem.

D'Resultater hunn opgedeckt datt de Kuelestoff mat dem Bëschalter wesentlech eropgaang ass, mat dem Gesamtökosystem vu Kuelestoff vun 129.11 Megagramm pro Hektar bei fënnef Joer op 348.43 bei 60 Joer. De Kuelestoffsequestratiounsquote vu chinesesche Fir huet eng allgemeng Erhéijung vun den éischten zwee Altersintervaller gewisen, an der Héicht vun 15-20 Joer, an dann an de spéideren Altersintervaller erofgaang.

D'Etude huet ofgeschloss datt d'Kuelestoffsequestratiounsquote vu chinesesche Fir vu sengem Alter ofhängeg ass, mat den héchsten Tariffer déi während hirem Mëttelalter vu 15 bis 20 Joer optrieden. Lead Fuerscher Liu Juxiu mengt datt dës Erkenntnisser wäertvoll kënne sinn fir national Klimawandel-Mitigatiounsaktiounen a Bëschaarbechtsprogrammer.

D'Etude, publizéiert an der Zäitschrëft Science of The Total Environment, beliicht d'Kuelestoffsequestratiounspotenzial vu chinesesche Fir an ënnersträicht seng Roll bei der Reduzéierung vum Klimawandel. Et bitt nëtzlech Abléck fir Politiker an Organisatiounen, déi an de Bëschaarbechtsefforten involvéiert sinn, a betount d'Wichtegkeet vum Alter vun de Beem ze berücksichtegen fir d'maximal Virdeeler vun der Kuelestoffsequestratioun ze maximéieren.

Quellen:

- China Science Daily

- Wëssenschaft vum Total Ëmfeld