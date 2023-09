China huet viru kuerzem säin neiste Breetfeldteleskop enthüllt, de Wide Field Survey Telescope (WFST), an de Bierger vun der Qinghai Provënz. Mat engem Duerchmiesser vun 8.2 Féiss (2.5 Meter) ass d'WFST déi gréissten Zäit-Domän Ëmfro Ariichtung an der Nordhallefkugel. Equipéiert mat 9k x 9k Mosaik CCD Detektoren, huet et eng Opléisung vun 9,000 Pixel souwuel horizontal a vertikal Achs, wat et erlaabt detailléiert astronomesch Biller ze erfassen.

Entwéckelt zesumme vun der University of Science and Technology vu China an dem Purple Mountain Observatory (PMO) ënner der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften (CAS), zielt d'WFST fir spezifesch Gebidder vum Himmel iwwer Zäit ze iwwerwaachen, transient astronomesch Eventer z'entdecken wéi Supernovaen an Gezäite Stéierungen Evenementer. Et wäert och d'Kapazitéite vu China an der Géigend vun der Äerdobjet Iwwerwaachung a fréi Warnung verbesseren.

D'Debütbild verëffentlecht vum WFST ass en atemberaubende Portrait vun der Andromeda Galaxis, déi seng Breetfeld an Héichopléisende Fäegkeeten weist. Dem Teleskop seng fortgeschratt Designfeatures, wéi e laange Lensfass fir Sträiflicht ze reduzéieren an e méi klengt Liichtblockéierungsgebitt fir méi héich Sensibilitéit, maachen et vergläichbar mat de modernsten internationalen Observatiounsausrüstung.

De Bau vum WFST huet am Juli 2019 bei Lenghu Town ugefaang, op engem Plateau mat enger duerchschnëttlecher Héicht vun 13,120 ft (4,000 Meter) iwwer dem Mieresspigel. Dës strategesch Location bitt kloer Nuetshimmel, stabile atmosphäresch Konditiounen, dréchent Klima a minimal Liichtverschmotzung.

De WFST representéiert e wesentleche Fortschrëtt fir d'chinesesch Astronomie a beliicht d'Expertise vum Land am Feld. Benannt nom antike chinesesche Philosoph Mozi, och bekannt als Micius, deen fréi optesch Experimenter gemaach huet, weist den Teleskop Hausinnovatioun a wëssenschaftleche Fortschrëtt a China.

