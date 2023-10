China's Three-North Forestation Program (TNAP), och bekannt als "Great Green Wall", ass erfollegräich fir d'Wüstung ze bekämpfen an d'Ëmwelt ze verbesseren. Eng rezent Etude publizéiert an Ökologesche Prozesser vun chinesesche Wëssenschaftler vum Institut fir ugewandte Ökologie vun der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften verroden datt d'TNAP och e wesentleche Kuelestoff ënnerzegoen.

Den TNAP, deen am Joer 1978 initiéiert gouf, ass dee gréissten ekologesche Restauratiounsprojet weltwäit a spant d'ariden an semi-ariide Regiounen vun Nordosten, Nord-Zentralen an Nordweste vu China. Mat Hëllef vu Fernsenséierbiller, souwéi Feldobservatiounen an national Bëschinventardaten, hunn d'Fuerscher d'Erhéijung vun de Kuelestofflager an der Biomass, dem Buedem an dem "ökologeschen Effekt Kuelestoff" geschätzt, wat sech op d'Kuelestoffsekwestratioun bezitt, déi aus reduzéiertem Buedemverloscht duerch Beemstatioun resultéiert .

D'Etude huet festgestallt, datt d'total Bëschfläch an den TNAP-Projetgebidder vun ongeféier 221,000 Quadratkilometer am Joer 1978 op ongeféier 379,000 Quadratkilometer am Joer 2017 gewuess ass. An de leschte véier Joerzéngte huet d'TNAP zu engem Kuelestoff ënnerzegoen vu 47.06 Milliounen Tonnen Kuelestoff pro Joer bäigedroen. Joer. Ausserdeem ass de Kuelestoff ënnerzegoen an der ieweschter an ënnerierdescher Biomass vun 0.843 Milliarden Tonnen am Joer 1978 op 2.08 Milliarden Tonnen am Joer 2017 eropgaang.

D'Fuerscher ënnersträichen d'Wichtegkeet vum "ökologeschen Effekt Kuelestoff", deen ongeféier 16% vun der totaler Kuelestoffvergréisserung ausgemaach huet. Dëst hindeit datt ökologesch Effekter eng kritesch Roll bei der Bestëmmung vun der Verdeelung vu Kuelestofflager a geschützte Bëscher spillen. D'Etude betount datt wann Dir Kuelestoff ënnersträicht an d'Entwécklung vu Kuelestoff-Zesummenhang Modeller schätzt, d'Kuelestoffsequestratioun profitéiert vun den ökologeschen Effekter vun der Bëschaarbecht net iwwersinn.

Dës Fuerschung bitt e Benchmark fir de Wäert vun den nationalen ökologesche Restauratiounsprojeten a punkto Kuelestoffkapazitéit an Ökosystemfunktiounsbewäertung ze bewäerten. Et weist de bedeitende Impakt vun der "Great Green Wall" vu China fir net nëmmen d'Ëmwelt ze verbesseren, awer och d'Kuelendioxidemissiounen ze reduzéieren.

Quelle: Chinesesch Akademie vun de Wëssenschaften, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8