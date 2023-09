China rifft d'Publikum op Nimm fir zwee Raumschëffer ze proposéieren, déi eng entscheedend Roll spillen am Plang vun der Natioun fir Astronauten op de Mound virum 2030 ze schécken. e Crew Moundlander an eng nei Generatioun Crew Raumschëff.

D'CMSA huet präziséiert datt déi gewielte Nimm d'Kärwäerter an Elementer am Zesummenhang mam mënschleche Raumfluch reflektéiere sollen, souwéi d'Expertise vu China an der intelligenter Fabrikatioun Highlight. De Concours leeft bis den 30. September, an d'Agence wäert 10 Nimm no der virleeflecher Auswiel kuerzlëschten. Online Ofstëmmung gëtt fir déi kuerzlëschteg Nimm opgemaach, mat der definitiver Auswiel gemaach vun engem Bewäertungsteam besteet aus Experten an der Raumfaart a Literatur.

China huet schonn e Prozess vun der neier Generatioun Crew-Raumschëff gemaach, déi erwaart gëtt e komplette Testfluch am Joer 2027 mat der Long March 10 Rakéit ze maachen. Manner Informatioun ass verfügbar iwwer de Moundlander, awer Berichter weisen datt et ongeféier 57,320 Pond wäert weien an aus engem Landungsmodul an engem Propulsiounsmodul besteet. Dëse Lander ass entwéckelt fir zwee Astronauten op d'Mounduewerfläch an zréck op d'Moundëmlafbunn ze transportéieren.

D'Missioun erfuerdert zwee Starte vun der Long March 10 Rakéit. Detailléiert Animatioune verëffentlecht vum CMSA visualiséieren d'Lander, d'Raumschëff, an de virgesinnen Fortschrëtt vun der Missioun.

Dës Initiativ erlaabt de Public un dem ambitiéise Zil vun der Natioun vun der Moundfuerschung deelzehuelen. Et zielt d'Leit vu China ze engagéieren an ze inspiréieren, e Gefill vun nationale Stolz a Besëtz am Weltraumprogramm ze förderen. De Concours reflektéiert dem China säin Engagement fir seng Präsenz an der Weltraumfuerschung ze förderen an hofft d'Essenz vu sengen Erreeche mat de gewielten Nimm z'erreechen.

