China huet Pläng fir seng zukünfteg Chang'e-8 Missioun enthüllt, déi zielt fir d'In-situ Ressourcenutzung um Mound ze testen. D'Missioun, déi am Joer 2028 lancéiert gëtt, wäert als Virgänger fir de China's gréisser-Skala International Lunar Research Station (ILRS) Projet déngen. D'Chang'e-8 Missioun besteet aus engem Lander, Rover a Roboter, mat Ziler ënner anerem d'Untersuchung vum Moundgeologie, d'Erzéihung vun der Äerdobservatioun vun der Mounduewerfläch, d'Analyse vum Moundproben, an d'Experimentéiere mat der Ressourceverbrauch.

China's Chang'e-8 Missioun wäert och en zouenen terrestreschen Ökosystem am Moundëmfeld testen. D'Missioun wäert op de fréiere Moundmissioune vu China opbauen fir Schlësseltechnologien fir zukünfteg Missiounen z'iwwerpréiwen. D'China National Space Administration (CNSA) huet hir Offenheet fir international Zesummenaarbecht fir dës Missioun ausgedréckt, invitéiert Participatioun op verschiddene Niveauen, vu Missioun bis System a Notzlaaschtniveauen.

Virleefeg Landungsplaze fir Chang'e-8 enthalen Regioune ronderëm de Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus Krateren, an de Shackleton-de Gerlache Ridge. Dräi vun dëse Site gi fir d'Artemis 3 Crew Landungsmissioun berücksichtegt.

D'Chang'e-8 Lander wäert 10 Wëssenschaft Notzlaascht droen, dorënner Landung an Topographie Kameraen, e Seismometer, engem Mound-baséiert Äerd Radiometer a multispektral Imager, e mëll X-Ray Teleskop, an anerer. De Rover wäert mat véier wëssenschaftleche Notzlaascht ausgestatt sinn, dorënner eng Panoramakamera, Moundpenetratiounsradar, en Infrarout Spektrum Mineral Analyser, an en in-situ Moundprobe Analyse a Späicherapparat.

Chang'e-8 wäert d'Chang'e-7 Missioun am Joer 2026 verfollegen, déi och de Moundsüdpol zielt. Dës Missiounen wäerten de Grondlag fir de gréisseren ILRS Projet an den 2030er leeën. Zousätzlech ass d'Chinese Chang'e-6 Missioun, e Moundwäit Probe Retour, geplangt an der éischter Halschent vum 2024 ze starten.

Laut dem Yu Dengyun, dem Chefdesigner vum China säi Moundfuerschungsprojet, wäert d'ILRS gebaut ginn mat super Heavy-Lift Rakéiten an den 2030er Joren. D'ILRS wäert net nëmmen als Moundfuerschungsstatioun déngen, awer och Technologie a Fäegkeeten validéieren fir zukünfteg Crew Missiounen op de Mars.

