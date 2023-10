By

China huet viru kuerzem seng aktualiséiert Fahrplang fir Mound- an Deep Space Exploratiounsmissiounen enthüllt, déi detailléiert Pläng fir déi nächst siwe Joer ubitt. De Fokus vun den Exploratiounsefforten vu China wäert de Chang'e Moundfuerschungsprogramm sinn, mat Missiounen, déi vu Probe-Retourmissiounen op de Mound reechen fir aner Himmelskierper am Sonnesystem z'erklären.

Ee vun den Highlights vum China säi Plang ass d'Chang'e 6 Missioun, geplangt fir 2024. Dëst wäert China seng zweet Roboter-Probe-Retour-Missioun op de Mound sinn, fir Buedem- a Fielsproben vun der wäiter Säit vum Mound ze kréien an se zréckzebréngen op d'Äerd. D'Missioun gëtt erwaart ongeféier zwee Kilogramm Proben ze sammelen, wat de Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an d'Mounduewerfläch gëtt.

Déi zukünfteg Moundmissioune vu China wäerten och Chang'e 7 enthalen, déi sech op d'Studie vum Südpol vum Mound konzentréieren an no Waasseräis sichen, an Chang'e 8, déi in-situ Ressource Generatioun fir déi kommend International Lunar Research Station testen.

Nieft Moundmissiounen wäert China och aner Kierper am Sonnesystem mat hiren Tianwen Missiounen entdecken. Tianwen-2 wäert eng Missioun sinn fir en Asteroid an e koméitähnlechen Asteroid ze entdecken, während Tianwen-3 eng Probe-Retourmissioun op de Mars ass. Tianwen-4, op der anerer Säit, wäert de Jupiter an de Jovian System entdecken.

Fir dës Missiounen z'ënnerstëtzen, wäert China de Queqiao-2 Relaissatellit starten, deen cislunar Kommunikatiounsfäegkeeten ubitt. Dëse Satellit wäert wesentlech sinn fir Daten zréck op d'Äerd vun der wäiter Säit vum Mound wärend Chang'e 7 an 8 Missiounen ze vermëttelen.

Ausserdeem preparéiert China sech op déi nächst Crewrotatioun fir d'Tiangong Space Station, mam Start vum Shenzhou 17 geplangt fir Oktober. Dës Missioun enthält eng nei Crew a wäert d'Operatiounen vun der Raumstatioun weiderféieren.

Wärend China bedeitend Schrëtt a senge Raumfuerschungsefforten gemaach huet, goufen et och Réckschlag. De kierzleche Start vun der Gushenxing-1 Rakéit, déi d'Jilin-1 Gaofen-04B Notzlaascht droen, ass duerch d'Propulsiounsproblemer op en Enn gaangen. Dëst kënnt no enger Serie vun erfollegräiche Starten, dorënner d'Yaogan Serie vu militäreschen Opklärungssatellitten.

China's ambitiéise laangfristeg Sonnesystem Exploratiounsplang weist säin Engagement fir seng Präsenz iwwer d'Äerd auszebauen. Mat engem Fokus op Mound- an Deep Space Missiounen, zielt China fir wäertvoll Wëssen a Fortschrëtter am Beräich vun der Weltraumfuerschung bäizedroen.

