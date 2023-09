Chi-Nu Experiment verbessert Nuklear Sécherheet an Energiereaktoren

D'Chi-Nu Physik Experiment am Los Alamos National Laboratory gehaal huet wichteg Donnéeën fir d'Verbesserung vun nuklear Sécherheet Uwendungen, kritesch Sécherheet Versteesdemech, an den Design vun schnell-Neutron Energie Reaktoren. Dëst Joer laang Experiment konzentréiert sech op d'Messung vum Energiespektrum vun Neutronen, déi aus neutroneninduzéierter Spaltung emittéiert sinn, speziell d'Aktinidelementer Uranium-238, Uranium-235 a Plutonium-239 studéiert.

De Physiker Keegan Kelly sot, datt dëse Projet neien Abléck an d'Spärungsprozesser geliwwert huet, déi virdru net an all Experiment observéiert goufen. Déi lescht Chi-Nu Studie, déi Uranium-238 iwwerpréift huet, gouf viru kuerzem am Physical Review C publizéiert. D'Experiment huet de prompt Spaltungsneutronespektrum vum Uranium-238 gemooss, dorënner d'Energie vum Neutronen induzéierende Spaltung an d'Verdeelung vun Neutronen, déi als en entlooss sinn. Resultat. Dës Informatioun ass entscheedend fir nuklear Modeller, Monte Carlo Berechnungen, a Reakter Performance Evaluatioune.

De Chi-Nu Experiment huet e sophistikéierten Apparat benotzt, besteet aus 54 Flëssegscintillatiounsneutronendetektoren an 22 Lithiumglasdetektoren fir Neutronen a verschiddenen Energieberäicher ze moossen. E Wolframziel gouf vun engem Protonstrahl an der Waffen Neutronefuerschungsanlage geschloen, déi Neutronen generéiert hunn, déi mam Uranium-238 Isotop interagéiert hunn. Déi emittéiert Neutrone goufe festgestallt an opgeholl mat entweder de flëssege Scintillator oder de Lithium-Glas Detektor, ofhängeg vun der Energieberäich, déi getest gëtt.

D'Resultater vun den Chi-Nu Experimenter, a Verbindung mat ähnlechen Miessunge op Uranium-235 a Plutonium-239, déngen elo als primär Quell vun experimentellen Daten fir d'Prompt-Spaltung-Neutrone Spektrum ze bewäerten. Dës Donnéeë spillen eng entscheedend Roll bei der Verbesserung vun der Nuklearsécherheet an dem Design vun Energiereaktoren.

Fir weider ze goen, erweidert d'Chi-Nu Team hir Fuerschung fir aner Aktinid-Isotopen ze enthalen, wéi Plutonium-240 an Uranium-233. Si konzentréiere sech och op d'Messung vun Neutronen, déi aus Neutronestreiereaktiounen emittéiert sinn, déi den Transport vun Neutronen duerch e Material an d'Energieablagerung involvéieren. D'Fäegkeeten an d'Methodologien vum Team, déi während dem Chi-Nu Projet entwéckelt goufen, ginn op dës zukünfteg Bestriewungen ugewannt, fir eist Verständnis vun nuklear Prozesser weider ze förderen.

Quell: Los Alamos National Laboratory