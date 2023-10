Chemiker hunn erfollegräich eenzegaarteg C16 Carbon Allotrope synthetiséiert

E Team vu Chemiker vun der Oxford University an der IBM Research Europe-Zürich huet e wesentlechen Duerchbroch bei der Synthetiséierung vun enger neier Kuelestoffallotrop erreecht. Verëffentlecht am prestigiéisen Zäitschrëft Nature, hir Etude weist déi erfollegräich Kreatioun vun engem duebel anti-aromatesch C16 Kuelestoff allotrope.

Dës Erreeche baut op fréier Aarbecht vun engem aneren Team vu Chemiker, déi eng aner Kuelestoff-Allotrop, C18, am Joer 2019 synthetiséiert hunn. Déi erfollegräich Kreatioun vu C18, eng kreesfërmeg Kuelestoffform mat alternéierend Triple an Single Bonds, huet d'Basis fir d'Méiglechkeet e C16 ze synthetiséieren. Kuelestoff allotrope. Trotzdem, fréier Versich goufen duerch déi inherent Onstabilitéit vum Prozess behënnert.

An hirer banebriechend Fuerschung hunn d'Chemiker d'Stabilitéitserausfuerderunge vun de Virgänger adresséiert, déi inherent méi héich Energien haten wéinst hiren antiaromateschen Eegeschaften. Si hunn dës Hürd iwwerwonnen andeems se verschidde Maskéierungsmëttelen ofsetzen fir d'Stabilitéit ze verbesseren.

De Syntheseprozess involvéiert d'Benotzung vun engem Makrozyklus mat zwee Brom a véier Kuelemonoxidsubstituenten. D'Fuerscher hunn dës Verbindung op engem Natriumchlorid-Substrat deposéiert an hunn en Tunnelmikroskop benotzt fir Picoampere vu Ladung op spezifesch Siten op der Molekül anzesetzen. Dëse Prozess huet d'Spannung um Brom op 1.3V an de Kuelemonoxid op 3V erhéicht, wat d'Bildung vu Bindungen tëscht de Kuelestoffatome gefuerdert huet. Déi doraus resultéierend Struktur war e polyyne strukturéiert Rank, zesummegehale vun ofwiesselnd Triple an Single Obligatiounen.

D'Verifizéierung vum erstallten Allotrop gouf mat engem Atomkraaftmikroskop duerchgefouert fir d'Ringstruktur z'ënnersichen. Zousätzlech hunn d'Fuerscher e Kelvin Sondekraaftmikroskop an e Scannentunnelmikroskop benotzt fir d'Verdeelung vun Elektronen an de molekulare Orbitaler ze studéieren. Dës Ermëttlungen bestätegt déi erwaart duebel antiaromatesch Natur vum Molekül.

Déi erfollegräich Synthese vun dëser eenzegaarteger C16 Kuelestoff-Allotrop mécht nei Weeër op fir Fuerschung iwwer nei Chimietheorien an déi potenziell Entwécklung vu Materialien, déi exotesch Kuelestoff-Allotropen benotzen. Et stellt e bedeitende Schrëtt no vir an eisem Verständnis an der Manipulatioun vu Kuelestoffstrukturen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass en Allotrop?

En Allotrop bezitt sech op verschidde Formen oder molekulare Arrangementer vum selwechten Element. Allotropen kënnen ënnerschiddlech physesch a chemesch Eegeschafte weisen.

Wat mécht de synthetiséierte C16 Kuelestoff Allotrop speziell?

De synthetiséierte C16 Kuelestoff Allotrop ass bemierkenswäert well et duebel antiaromatesch ass. Dëse Besëtz ënnerscheet et vun anere Kuelestoff-Allotropen an huet Implikatioune fir nei experimentell Theorien z'erklären an nei Materialien z'entwéckelen.

Wéi gouf d'Stabilitéitsprobleem am Syntheseprozess iwwerwonne?

Fir d'Instabilitéit vun de Virgänger ze iwwerwannen, huet d'Fuerschungsteam verschidde Maskéierungsmëttel benotzt fir d'Stabilitéit ze verbesseren. Dëst erlaabt fir déi erfollegräich Synthese vun der C16 Kuelestoff allotrope.

Wat sinn déi potenziell Uwendungen vun dëser Fuerschung?

Déi erfollegräich Synthese vum C16 Kuelestoff Allotrop mécht Dieren op fir weider Fuerschung an nei Chemietheorien an déi potenziell Entwécklung vu Materialien déi exotesch Kuelestoffstrukturen benotzen. Et erweidert eist Verständnis vu Kuelestoffallotropen an hir Eegeschaften.

(Source: phys.org)